01 Ağustos 2019 23:08
Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı rövanş maçında 1-0 mağlup etti
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı.
Fotoğraf: Jurij Kodrun/AA
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı.
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında, deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 1-0 mağlup etti. Malatya ekibinin tek golünü, 76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ortasına yükselerek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Adis Jahovic kaydetti.
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü ön eleme turuna yükselen Yeni Malatyaspor, Connah's Quay-Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. (SPOR SERVİSİ)
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