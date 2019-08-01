KESK Kocaeli Şubeler Platformu emekçilere dönük polis saldırısına tepki gösterdi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kocaeli Şubeler Platformundan Ankara’daki gözaltılara karşı açıklama yaptı, polisin saldırısına ve gözaltılara tepki gösterdi.

Ülke genelinde dört koldan yola çıkan KESK’li emekçiler bu sabah TRT Arı Stüdyosu önünde toplanmış ve görüşmelerin yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na doğru yürümek istemiş, polis KESK heyetini engellemiş ve biber gazı ile saldırmıştı.

KESK Kocaeli Şubeler Platformu adına açıklama yapan Tüm-Bel Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, “3 milyonu aşkın kamu emekçisi ve 2 milyon kamu emeklisinin aileleri ile birlikte 20 milyon yurttaşımızı ilgilendiren 2020-2021 yıllarını kapsayan sözde toplu sözleşme sürecinde, sofralarımız ve geleceğimiz için alanlarda idik” dedi. Bugüne dek imza altına alınan AKP-Memur-Sen toplu sözleşmelerinin, emekçilerin sofrasını küçültmekten başka bir şeye yaramadığını söyleyen Karakuş, iş, ekmek mücadelesi veren KESK’li emekçilere verilen cevabın şiddet, gaz, darp ve gözaltı olduğunu ifade etti.

Karakuş “Bu duruma şaşmıyoruz, çünkü onlar görevlerini yapıyorlar, yani sermayeyi kollayıp emekçilere saldırıyorlar. Görevlerini yapıyorlar, yani müteahhitlere dağları, doğayı peşkeş çekip emekçinin üç kuruş zam talebine göz dikiyorlar” dedi. Ankara’da KESK üye ve yöneticilere yapılan saldırıyı kınadıklarını söyleyen Karakuş sorumluları hesap vermeye çağırdı. (Kocaeli/EVRENSEL)