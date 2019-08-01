01 Ağustos 2019 20:15

Aydın’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 işçi yaralı

Aydın Germencik'te, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın çıktı. 2 işçi yaralandı.

Aydın’da tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın: 2 işçi yaralı

Fotoğraf: DHA

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    Aydın'ın Germencik ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünde yangın çıktı. Yol kenarındaki otları da tutuşturan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

    Osman Tutal'ın kullandığı, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün motor kısmından bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede büyürken, servis minibüsü şoförü Tutal ve taşıdığı tarım işçileri son anda araçtan inerek canlarını kurtardı. Alevler, yol kenarındaki kuru otları da tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 2 tarım işçisi, ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı.

    İtfaiye ekipleri su sıkarak yanan minibüs ve alevlerin sıçradığı otluk alanı söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (Aydın/DHA)

    Fotoğraf: DHA

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