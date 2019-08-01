Hizmet-İş yöneticisinden Belediye-İş yöneticisine bıçaklı saldırı

Belediye-İş Genel Merkez Yöneticisi Bayram Özkan Anadolu Yakası Yol Bakım 7. Bölge’de çalışan işçilerle bir araya geldiği sırada Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Şube Yöneticisi Hüseyin Topçu’nun kendisine bıçak çekerek saldırdığını iddia etti.

Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki üyelerimizi, işveren baskısıyla yandaş yapılarına geçirmeye çalışanlar bugün işçiler özgür iradeleriyle yuvalarına dönerken; sendikacılığı bilmediklerinden olsa gerek mafyavari yöntemlere başvurmaya çalışmaktadırlar. Hak-İş/Hizmet-İş’in şube başkanlarından Hüseyin Topçu isimli şahıs, Anadolu Yakası Yol Bakım 7. Bölge’de arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz sırada; sendikacı gibi değil de mafya bozuntuları gibi toplantımızı sabote etmeye çalışmış ve şahsıma bıçak çekmiştir. Bu şahsın girişimi elbette ki başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Her zaman olduğu gibi bugün de mafyacılık değil, yandaşlık değil; alın teri kazanmıştır. İstanbul emekçisi bu şahsa gerekli cevabı anında vermiştir” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)