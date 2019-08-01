İYİ Parti 3 Ağustos Cumartesi günü olağanüstü kurultaya gidiyor

İYİ Parti, tüzük kurultayında yapılan bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için 3 Ağustos'ta olağanüstü kurultaya gidiyor.

"Bugün geleceğin ilk günü" ana temasıyla Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak 4. Olağanüstü Kurultayda, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçilecek.

Bin 60 delegenin oy kullanacağı kurultayda yapılacak seçimle daha önce 80 olan ancak mayıs ayındaki tüzük kurultayında 50'ye düşürülmesi kararlaştırılan GİK üyeleri belirlenecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in parti içi mesajlar vereceği kurultaya, çarşaf listeyle gidilecek.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, kurultayda GİK'te köklü değişiklikler olacağı yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Hasan Seymen, "GİK'te köklü değişiklik olacağı şeklindeki iddialar doğru değil, çünkü Genel Başkan bir blok liste çıkarmıyor. Tüzük kendisine böyle bir hak vermesine rağmen çarşaf liste de çıkarmıyor. Mevcut GİK üyelerinden kaçı kalır, kaçı kalmaz, tamamen delegenin takdiri. Bugüne kadar siyasi partilerde yapılmış Genel İdare Kurulu seçimlerinde çok iddialı bir şey ama en demokratik şekilde seçim yapılacak çünkü Genel Başkanımız herhangi bir öneride bulunmayacak" ifadelerini kullandı.

Kurulda, tamamen başvuru sırasına göre her başvuranın aday olabileceğini, ayrıca delegelerden üyelerin de 60 delegenin imzasıyla aday gösterilebileceğini belirten Seymen, "Bunlar adaylık başvuru sırasına göre listelenecek. Her ismin başına bir kutucuk konulacak ve bu kutucuktan en az 38, en fazla 75 kişi işaretlenmek suretiyle delegeler oy kullanacak. En fazla oyu alandan en az oyu alana kadar sıralanmak suretiyle Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek" diye konuştu. (AA)

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