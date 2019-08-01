Tire Belediyesiyle Genel-İş arasında toplusözleşme imzalandı
Tire Belediyesi Personel A.Ş. ile Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında toplusözleşme imzalandı.
Tire Belediyesine ait Tire Belediyesi Personel A.Ş. ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında anlaşmayla sonuçlanan toplusözleşmenin imza töreni gerçekleşti
Fotoğraf: Evrensel
Tire Belediyesine ait Tire Belediyesi Personel A.Ş. ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında anlaşmayla sonuçlanan toplusözleşmenin imza töreni gerçekleşti. Törende yapılan konuşmalarda örgütlü mücadele vurgusu öne çıktı.
Tire Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen imza törenine Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da katıldı.
İmza töreninde konuşan Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, “Bizler toplu iş sözleşmesine sadece idari mali ve sosyal hakların kazanımı olarak bakmıyoruz. Bizler bu toplu iş sözleşmesine, yıllardır taşeronda çalışan, birçok sorunla boğuşan ve hakkı gasbedilen işçi kardeşlerimizin yazgısının değişmesi olarak bakıyoruz. Tire’de tüm iş kollarındaki işçi kardeşlerimizin hak arama mücadelelerine cesaret katacak bir sözleşme olarak bakıyoruz” dedi. Taşerondan şirkete geçen toplu iş sözleşmeli işçiler olarak örgütlü olduklarını belirten Genç, Tire’de değişen yönetimin işçilere verdiği desteğin önemine dikkat çekti.
“EMEĞİMİZE MÜDAHELE OLURSA ALANLARA ÇIKARIZ”
Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da zor zamanlardan geçilmesine rağmen örgütlü mücadeleyi büyütmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Şimdi emeğe bir saldırı var. Kıdem tazminatımıza göz dikiyorlar, 7 milyon işsiz var, iş cinayetlerinde arkadaşlarımızı kaybediyoruz, çocuklarımızın geleceği karartılıyor. O zaman mücadele veririz. Sadece emek için değil demokrasi için de mücadele ederiz” diye konuştu.
“2020’Yİ BEKLEMEDİK”
Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da “Belediye şirketinde çalışan işçilerimizin ilk defa sendikal haklara sahip olması açısından, hem de 2018 nisan ayında devletin yapmış olduğu toplu iş sözleşme tarihi 2020’de bitecek olmasına rağmen, o tarihi beklemeden toplu iş sözleşmesine imza atan ilk belediye olmamız açısından tarihi bir gün olarak hafızalarda kalacaktır” diye konuştu.
TİS’TE NELER VAR?
- 01.01.2019 tarihi itibari ile işçilerin ücretleri yasal asgari ücrete gelen zam oranında güncellendikten sonra oluşan ücretlere yüzde 4, 01.07.2019 tarihinde almakta oldukları ücrete yüzde 4 oranında, yine 01.01.2020 tarihinde yasal asgari ücrete gelen zam uygulandıktan sonra işçi ücretlerine yüzde 4 oranında zam,
- Gece çalışması yapan işçilerin normal çalışma ücretlerine yüzde 10 zam,
- Fazla çalışma yapan işçilerin normal çalışma ücretlerine yüzde 60 zam,
- Ayrıca toplu iş sözleşmesi kapsamındaki üyelerimize nisan ve ekim aylarında ödenmek üzere 5’er günlük toplamda bugüne kadar 15 günlük ikramiye kazanıldı.
- Şoför, operatör ve yardımcılarına filli çalıştıkları günler için günlük 2 TL direksiyon primi kazanıldı.
- 01.04.2018 tarihinden geçerli olmak üzere tüm işçilere günlük 5 TL yemek ücreti,
- Her eylül ayında ödenmek üzere çocukları eğitim gören işçilere eğitim durumlarına göre eğitim yardımı, Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce ödenmek üzere bayram harçlığı, her ay işçilere 30 TL tutarında yakacak yardımı, temizlik işleri, fen işleri ve park bahçe müdürlüğünde görev yapan üyelere fiilen çalıştıkları her gün için 1.25 TL koruyucu gıda yardımı,
- Haftalık tatil günlerinde çalışan işçilere 1 yevmiye, resmi ve dini bayramlarda görev yapan üyelere 2 yevmiye, ayrıca tüm işçilere yıllık izinlerine 2 gün daha yıllık izin eklendi.
- Kadın işçilere her ay kendi belirledikleri bir tarihte 1 gün, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadın üyelerin hepsine ücretli izin hakkı alındı. (İzmir/EVRENSEL)