Tire Belediyesiyle Genel-İş arasında toplusözleşme imzalandı

Tire Belediyesine ait Tire Belediyesi Personel A.Ş. ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube arasında anlaşmayla sonuçlanan toplusözleşmenin imza töreni gerçekleşti. Törende yapılan konuşmalarda örgütlü mücadele vurgusu öne çıktı.

Tire Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen imza törenine Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da katıldı.

İmza töreninde konuşan Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç, “Bizler toplu iş sözleşmesine sadece idari mali ve sosyal hakların kazanımı olarak bakmıyoruz. Bizler bu toplu iş sözleşmesine, yıllardır taşeronda çalışan, birçok sorunla boğuşan ve hakkı gasbedilen işçi kardeşlerimizin yazgısının değişmesi olarak bakıyoruz. Tire’de tüm iş kollarındaki işçi kardeşlerimizin hak arama mücadelelerine cesaret katacak bir sözleşme olarak bakıyoruz” dedi. Taşerondan şirkete geçen toplu iş sözleşmeli işçiler olarak örgütlü olduklarını belirten Genç, Tire’de değişen yönetimin işçilere verdiği desteğin önemine dikkat çekti.

“EMEĞİMİZE MÜDAHELE OLURSA ALANLARA ÇIKARIZ”

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da zor zamanlardan geçilmesine rağmen örgütlü mücadeleyi büyütmeye devam ettiklerini ifade ederek, “Şimdi emeğe bir saldırı var. Kıdem tazminatımıza göz dikiyorlar, 7 milyon işsiz var, iş cinayetlerinde arkadaşlarımızı kaybediyoruz, çocuklarımızın geleceği karartılıyor. O zaman mücadele veririz. Sadece emek için değil demokrasi için de mücadele ederiz” diye konuştu.

“2020’Yİ BEKLEMEDİK”

Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da “Belediye şirketinde çalışan işçilerimizin ilk defa sendikal haklara sahip olması açısından, hem de 2018 nisan ayında devletin yapmış olduğu toplu iş sözleşme tarihi 2020’de bitecek olmasına rağmen, o tarihi beklemeden toplu iş sözleşmesine imza atan ilk belediye olmamız açısından tarihi bir gün olarak hafızalarda kalacaktır” diye konuştu.

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