Ara buluculuk için işsizlik fonuna göz diktiler

Birkan BULUT

Ankara

Türkiye Barolar Birliği (TBB), işçi-işveren uyuşmazlıklarındaki zorunlu ara buluculuk aşamasında, işçiler için avukat görevlendirilmesini ve giderlerin işsizlik sigortası fonundan karşılanmasını istiyor. Bugüne kadar işsizlerden çok patronlar için harcanan işsizlik fonu, şimdi de işçileri haklarının daha azına ikna edildiği ara buluculuk aşamasının giderleri için kullanılacak.

Dava şartı olarak ara bulucuya gitmek, 2018 yılı itibariyle iş mahkemelerinde zorunlu hale getirilmişti. Hükümet, zorunlu ara buluculuğun anlaşmazlıkları daha hızlı çözdüğünü savunsa da sistem bugüne kadar işçilerin aleyhine işledi. İşçilerin kazanılmış hakları, ara buluculuk sistemiyle pazarlık konusu haline getirildi.

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuk, tarafların eşit koşullara sahip olmaması nedeniyle de tepkilere neden oldu. İşçilerin hem ekonomik durumu nedeniyle sahip olduğu hakların daha azına ikna edilmesi hem de avukat tutacak parasının olmaması zorunlu ara buluculuğa yönelik en temel eleştirileri oluşturuyor.

FEYZİOĞLU’NDAN CUMHURBAŞKANINA ÖNERİ

Ancak TBB’nin bu konudaki önerisi işçilerin hak gasbını gidermek yerine daha da artırıyor. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kadar önerilerini götürmüş ara buluculuk sürecinde işçilere avukat görevlendirilmesini talep etmişti. Feyzioğlu’nun önerisi şöyleydi: “Bu uyuşmazlıkların yaklaşık yüzde 50’sinin ara bulucuda anlaşma ile sonuçlandığı düşünüldüğünde 100 milyon liralık bir kaynağın ayrılması yeterli olacak. Bu paranın kaynağı da var. İşsizlik fonundan yüzde yarım gibi bir kaynağı yılda aktardığımızda işçinin menfaatine kullanmış oluyoruz.”

“EN YAKIN KAYNAK İŞSİZLİK FONU”

Türkiye Barolar Birliğinin bu çalışmayı yürüten komisyonunda yer alan Avukat Nurhan Ünal, bu konuda barolar, avukatlar, sendikalar ve ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ön görüşmelere başladıklarını söyledi. Ünal, bu öneriyi hazırladıklarında kaynak arayışına girdiklerini ve en yakın kaynağın işsizlik fonu olduğunu dile getirdi.