Adanaspor taraftar gruplarından Kaplanpenche’den uyuşturucunun kalesine gol

Aydın YİĞİT

Adana

Adana uyuşturucu kullanım oranının en yüksek olduğu 5 ilden biri. Adana’da uyuşturucu ile mücadele eden Adanaspor taraftar gruplarından KaplanPenche ‘Şehirlerinin özgünlüklerini de dikkate alarak’ sportif, kültürel etkinliklerle bu soruna dikkat çekmek için bir dizi çalışma yapıyor. Bu amaçla üçüncüsünü düzenleyecekleri futbol turnuvasına Adanalıları davet ediyorlar.

Herkese açık olan turnuvaya 16 takımın katılması bekleniyor. 4 Ağustos Pazar günü kura çekiminin yapılacağı turnuva 5 Ağustos Pazartesi günü Şakirpaşa Mahallesi’nde oynanacak maçlarla başlayacak. Turnuvada kazanan takıma Adanasporlu ise 9 adet forma, Adanasporlu değilse bin 500 lira para ödülü verilecek.

Uyuşturucu kullanım ve satışının en yaygın olduğu yerlerin mahalleler ve sokak araları olduğunu belirten taraftarlar amaçlarını şöyle dile getirdi: “Ülkemizde futbola ilgi ve uyuşturucu bağımlılığı oranı çok yüksek. Bundan ötürü futbol turnuvası ile insanları bu maddeleri kullanmaktan uzak tutabilmek için 3 yıldır bu turnuvayı düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.”

Adanalıların turnuvaya olan ilgisinin her sene daha da arttığını söyleyen taraftarlar, mahalle sakinlerinin de müsabakaları takip etmeye geldiğini ve ilgilerinden dolayı Şakirpaşa Mahallesi halkına teşekkür ettiklerini dile getirdi.