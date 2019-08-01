Ankara Barosu avukatları "kayıp" KHK’lilerle görüştürülmedi

Ankara Barosu, 6 aydır kayıp olan ve geçtiğimiz günlerde dördü Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde bulunan KHK’lilerle baro avukatlarının görüştürülmediğini açıkladı. Baro, görüşmelerin gecikmeksizin gerçekleşebilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulundu.

Ankara Barosu, kayıp KHK’lilerle ilgili açıklama yaptı.

Dördü geçtiğimiz günlerde Ankara Emniyeti Terörle Mücadele (TEM) Şubesinde bulunan kayıp KHK’lilerle görüşme yapmak üzere baro üyesi avukatların görevlendirildiği belirtilen açıklamada, emniyetin görüşmeleri engellediği ifade edildi. Açıklamada, 6 aydır kayıp oldukları aileleri tarafından resmi makamlar ve kamuoyu ile paylaşılan gözaltındaki şüphelilerin “Müdafiye erişim hakkı” güvencelerinin sağlanmasının hem iç mevzuat gereği hem de Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından zorunlu kabul edildiği dile getirildi. Uzun süredir kendilerinden bilgi alınamayan şüphelilerin hiçbir meşru gerekçe sunulmaksızın bu haktan yararlandırılmadığı belirtilen açıklamada, “İnsan haklarının korunmasından sorumlu ve tarafsız olan Baroların bu tür ciddi ihlal iddialarının olduğu vakalarda varlığı hem kamu makamları hem de kişiler açışından bir güvence olduğu gibi demokrasinin, hukuk devleti ilkesi ile temel hak ve özgürlüklerin korunması bakımından zaruridir” denildi. Açıklamada, TEM’de gözaltında tutulan şüphelilerle avukat görüşmelerinin gecikmeksizin sağlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gereğinin yapılması ve yapılan işlemlerle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)