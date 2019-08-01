Şişli Etfal Hastanesi emekçileri kötü yemekleri protesto etti

İstanbul Tabip Odası (İTO), Türkiye Genel Hizmetler Sendikası (Genel-İş) ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Şişli Etfal Hastanesi yemekhanesinden çıkan yemeklerin kötü olmasına tepki gösterdi. Sağlık emekçileri yemekhaneden çıkan yemeklerin kötü olmasını, hastanede simit yiyerek protesto etti. Sağlık ve meslek örgütleri tarafından yapılan yazılı açıklamada ise hastane çalışanlarının sağlıklı ve hijyenik yemek taleplerinin bir an önce karşılanması gerektiği belirtildi.

“Yemekhanede yemek yi-ye-mi-yor-uz!” başlıklı ortak yazılı açıklamayla, Şişli Etfal Hastanesi yemekhanesinden çıkan yemeklerin kötü olmasına tepki gösterildi. Açıklamada yemek çeşitlerinin önce 5’ten 4’e daha sonra da 4’ten 3’e düşürüldüğü belirtilerek “Yediğimiz yemekler miktar olarak az, besin niteliği ve çeşitliliği açısından da yeterli değil. Bizler 24 saat boyunca hizmet verdiğimiz hastanemizde doymuyoruz, kötü yemek yemek zorunda bırakılıyoruz” denildi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ İLE YAPILAN ANKET

Açıklamada hastane çalışanlarıyla yapılan anketin sonuçları da paylaşıldı. Ankete göre sağlık emekçilerinin;

%87.5’i yemek porsiyonlarını doyurucu bulmuyor

%84,5’i yemeklerin lezzet ve kalitesini yeterli bulmuyor

% 87,5’i yemek çeşitliliği ve uyumunu yeterli bulmuyor

%38’i yemekhanede çalışan personelin temizlik ve hijyen kalitesini yeterli bulmuyor

%43,5’i tabldot, tabak, çatal, bıçak ve kaşıkların temizlik ve hijyenini yeterli bulmuyor

% 36,5'i yemek sunumu ve servisinde aksaklık olduğunu düşünüyor.

Ayrıca hastane çalışanlarının %59.5’i yemeğin görünüşünden, %62’si yağından, %65’i lezzetinden, %57’si sıcaklığından, %33’ü tuzundan, %42’si kokusundan, %57’si kıvamından ve %42’si baharatından memnun değil.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI ROBOT DEĞİL"

Fotoğraf: Evrensel

Açıklamada “Kartımız olmayınca yemek yiyemiyoruz ama çalıştırılıyoruz. Sağlık çalışanları robot değil, unutmak en insani şeylerden biri. İstanbul’un diğer hastanelerinde böyle bir uygulama yokken neden bizler bu uygulamaya maruz kalıyoruz? Denetim nedeniyle olduğu öne sürülüyor ancak denetim sadece Şişli Etfal Hastanesi için mi geçerli” denilerek duruma tepki gösterildi.

Sağlık meslek örgütleri, taleplerini ise şöyle sıraladı:

Sağlıklı ve hijyenik koşullarda yemek talep ediyoruz.

En az 4 çeşit ve doyurucu yemek istiyoruz, sofradan doyarak kalkmak istiyoruz.

Farklılıklarımız göz önüne alınarak vejeteryan sağlık çalışanlarının yemek tercihlerinin dikkate alınmasını istiyoruz.

Yemekler arasındaki uyumun ve besin dengesinin sağlık hizmeti gibi önemli ve dikkat gerektiren bir hizmet veren kuruma uygun hale getirilmesini talep ediyoruz. (Örneğin karbonhidrat ağırlıklı besinlerden oluşan yemek istemiyoruz.)

Yeni yapılacak ihalenin önerilerimiz üstünden şekillenmesini talep ediyor ve bu konunun takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz.

(İstanbul/EVRENSEL)