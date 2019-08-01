01 Ağustos 2019 17:10
İşsizlik sebebiyle bunalıma giren yurttaş intihar girişiminde bulundu
Kayseri'de iş bulamadığı için bunalıma giren Ömer Aydar isimli yurttaş, çocuğunu yanına alarak bir iş hanının tepesine çıktı ve intihar girişiminde bulundu.
Fotoğraf: Evrensel
Kayseri’de işsiz olduğu gerekçesiyle çocuğuyla birlikte intihar girişiminde bulunan Ömer Aydar isimli yurttaş, “Kimse yüzümüze bakmıyor, iş istiyorum” dedi.
Kaymakamlıkla iş için görüştüğünü söyleyen yurttaş, “Kaymakam ile görüştük. Bir fabrikatörden iş istedi, iş vermediler. Tekrar gittim, görüşmeye almadılar. İş istiyorum” dedi.
Çocuğuyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda bir iş hanının tepesine çıkıp intihar girişiminde bulunan yurttaşı polis ekipleri aşağıya indirdi.(Kayseri/EVRENSEL)