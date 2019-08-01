PETLAS’ta işten atılan işçilerin direnişi sonuç verdi, talepleri kabul edildi

Kırşehir’de kurulu bulunan PETLAS’ta DİSK’e bağlı Nakliyat-İş sendikasına üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişi sonuç verdi. PETLAS yöneticileriyle yapılan görüşme sonrası işçilerin işbaşı yapacağı, sendikal haklarına saygı duyulacağı, işten atıldıkları süre boyunca ödenmeyen ücretlerinin ödeneceği belirtildi.

Üretim bölümünde Petrol-İş’in örgütlü olduğu PETLAS’ta depo bölümünde çalışan işçiler, iş kolu farklı olduğu gerekçesiyle üye yapılmadı. Kötü koşullarda, düşük ücretle çalışmayı reddeden depo işçileri, DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldu. İşten atmalar üzerine Kırşehir Meydanı’nda ve fabrika önünde direnişi sürdüren işçiler kazandı. Kırşehir Meydanı’nda işten atılan 47 işçi için imza kampanyası başlatan PETLAS işçileri, yapılan görüşmelerde; işten atıldığı süredeki ücretlerin ödeneceği, işçilerin işbaşı yapacağı ve sendikal hakkına işverenin saygı duyacağı belirtildi. (Kırşehir/EVRENSEL)

PETLAS işçileri: Tamam lastik üşümez de biz işçiler üşüyoruz