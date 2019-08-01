Silahlanma çağrısı yapan Sedat Peker için takipsizlik kararı verildi

Organiz suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker hakkında, Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.

AA'nın haberine göre; Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen takipsizlik kararında, Ataşehir'de katıldığı bir açılışta yaptığı konuşmanın suç unsuru teşkil edebileceği gerekçesiyle Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Kararda savcılık ifadesine yer verilen Peker'in, açılışta çok sayıda kişi olduğunu ve o kişilerin kendisine çeşitli sorular yönelttiğini, bu sorulara kısmen cevap verdikten sonra açılışa katılanlara hitap etmesinin istendiğini ve söz konusu konuşmanın önceden hazırlanmış bir konuşma olmadığını söyleyerek, konuşma içeriğinde suç unsuru teşkil edecek bir şey bulunmadığını anlattığı belirtildi.

Kararda, Sedat Peker'in açılış programında yaptığı konuşmanın video kaydının tamamının alınarak görüntü ve ses tutanağı düzenlendiği aktarıldı.

Peker'in üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarının unsurlarının oluşmadığına işaret edilen kararda, kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

HALKA PROVOKATİF SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapmıştı. “Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz” diyen Peker, “Şimdiden seçimlerde YSK'yi tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar” ifadelerini kullanmıştı.

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyen Peker, “Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar” demişti. (HABER MERKEZİ)

Sedat Peker, 'Evet' kampanyasına tehditleriyle katıldı