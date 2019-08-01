Keskinoğlu işçileri alamadıkları ücretleri için iş yavaşlattı

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki beyaz et ve et ürünleri işleyen Keskinoğlu Tavukçuluk fabrikasında çalışan işçiler iki aylık maaşlarını alamadıkları için sabah mesai saatinde iş yavaşlattı.

Sabah mesai saatinde fabrikaya gelen işçiler iki aydır maaşları ödenmediği için fabrika girişinde bekleyerek üretime geçmedi. Daha sonra fabrika yöneticilerinin maaşların cuma günü (yarın) yatacağını ifade etmesi üzerine işçiler üretime başladı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz işçiler ise, "Bizim maaşlarımız normalde ayın 27-28'i gibi yatıyordu, hala ödeme almadık. Bugünden itibaren üçüncü aya başladık. Sürekli şefler ve formenler tarafından ödeme yapılacağına dair oyalanıyoruz. Geçen ay bin liralık sus payı verildi sadece. Sabah toplu halde eylem yapıp işe başlamadık. Şeflerden biri gelip fabrikanın zor durumda olduğunu söyledi. Ama başka bir yetkilide işlerin fazla olduğunu, kesimlerin yetişmesi gerektiğini ifade ederek iş başı yapmamızı söyledi. Cuma günü maaşlarımızın yatacağı belirtildi" dedi.

"FAZLA ÇALIŞIRKEN İŞLERİN KÖTÜ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

Yoğun bir çalışma ortamında olduklarını ifade eden işçiler, "İşlerde bir kötüleşme yok. Her birimiz 12 saat çalışıyoruz. Fabrika üretim yapmaz, mal çıkarmaz, sipariş gelmez o zaman inanırız işin kötü olduğuna. Ama bu kadar yoğun çalışırken, fazla sipariş gelirken işlerin kötü olduğuna bize inandıramazlar" diyerek haklarını alana kadar mücadele edeceklerini söyledi. (Manisa/EVRENSEL)

Keskinoğlu’da işçinin hakkı gasbediliyor