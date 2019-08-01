Diyarbakır'da Ahmet Yoldaş'a gözaltı sırasında işkence iddiası

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü polislerince 21 Temmuz’da sabaha karşı Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi üzerinde bulunan Ahmet ve Birsen Yoldaş çiftinin evine yapılan baskında Mücahit Yılmaz yaşamını yitirirken, Yoldaş ise yüzükoyun yatırılarak darbedildi. Mezopotamya Ajansının haberine göre daha sonra gözaltına alınan Yoldaş çifti TEM Şube’ye götürüldü. İfade işlemlerinden sonra Birsen Yoldaş serbest bırakılırken, Ahmet Yoldaş fenalaşması üzerine Diyarbakır Askeri Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edildikten sonra 9 gün yoğun bakımda kalan Yoldaş’ın ortopedi servisinde tedavisi sürüyor.

İŞKENCE VE İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Diyarbakır Askeri Hastanesinde müvekkiliyle görüşen Avukat Mehdi Özdemir, görüşmenin ardından Yoldaş’ın gözaltına alındığı sırada işkence ve insanlık dışı muameleye maruz kaldığını belirterek, polisler hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda müvekkilinin evine yapılan baskın sırasında polise mukavemet etmediğine işaret eden Özdemir, yüzükoyun yatırılan Yoldaş’ın sırtına tekme atıldığını, kafasına kalkanla vurulduğunu, polis köpeğinin sırtına çıkartılarak ayağına ve sol kaburga kısmına yönelik ağır fiziki şiddet uygulandığını belirtti.

KULAK ZARI YIRTILMASI, KABURGANIN CİĞERE BATMASI...

Hastaneye kaldırılan Yoldaş’ın 9 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını kaydeden Özdemir, suç duyurusunda Yoldaş’la yaptığı görüşme ve sağlık dosyasının incelenmesine ilişkin şunlara yer verdi: “Müvekkil işkence neticesinde, kalkanla yapılan fiziki saldırı sonucu beyninde travma oluşmuş, almış olduğu darbelerle sağ kulak zarı yırtılmıştır. Vücudun sağ bölgesinde kırılan kaburganın ciğere batması sonucu iç kanama geçirmiştir. Köpeğin tırnaklarından kaynaklı kollarında derin çizikler oluşmuştur. Sağ ayakta üç yerde oluşan kırıklara platin takılmıştır. Sağ ayakta maluliyet yaşama ihtimali kuvvetle muhtemeldir.”

"FİZİKİ SALDIRI TESPİT EDİLSİN"

Diyarbakır Askeri Hastanesinden Yoldaş’a ilişkin sağlık dosyalarının, darp ve cebir raporunun alınarak fiziki saldırının tespit edilmesini isteyen Avukat Özdemir, yaptığı suç duyurusunun tarihi itibariyle Yoldaş’ın kaldığı Diyarbakır Askeri Hastanesinden darp ve cebir raporuyla birlikte sağlık dosyalarının temin edilmesini de talep etti. Müvekkilinin ölümcül risk oluşturacak şekilde yaralanmasının, eve yapılan baskını gerçekleştiren polislerin işkence, insanlık dışı ve kötü muamelesinin göstergesi olduğuna dikkat çeken Avukat Özdemir, polislerin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86, 94 ve 257’nci maddeleri kapsamında ‘kasten yaralama’, ‘işkence’ ve ‘Görevi kötüye kullanma’ suçlarıyla haklarında soruşturmanın başlatılmasıyla birlikte cezalandırılmaları talebinde bulundu. (Diyarbakır/MA)

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