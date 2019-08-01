20 günde 12 bin göçmen ve mülteci İstanbul'dan gönderildi

İstanbul Valiliği, “Düzensiz Göç, Kayıt Dışı İstihdam ve Kayıtsız Suriyeliler” başlıklı bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 12-31 Temmuz arasında 12 bin 474 göçmen Geri Gönderme Merkezlerine gönderildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: “Aynı dönemde, hiçbir ilde kaydı bulunmayan 2 bin 630 Suriyeli, Bakanlığımızın belirlediği illerdeki Geçici Barınma Merkezlerine sevk edilmiştir. Başka illere kayıtlı Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere dönüşleriyle ilgili süreç devam etmektedir.” İstanbul Valiliği açıklamasında Arapça tabelaları değiştirilmesi konusunda ise, “İlimizdeki işyeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 5 bin 866 işyerine rehberlik hizmeti verilmiş, mevzuata uygun olmadığı tespit edilen 1.533 işyeri tabelasının, mevzuata uygun hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)

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