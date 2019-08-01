Daimler AG'de Türkiye kökenli işçiye ırkçılık tartışması

Almanya’da, otomobil tekeli Daimler AG, Türkiye kökenli bir işçiye aylarca ırkçı mesajlar atan iki işçinin işten atılması ile ilgili açıklama yaptı. Şirket “Irkçılığa tahammül göstermeyeceğiz” dedi.

Daimler’in Stuttgart Untertürkheim’daki işletmesinde 2018 yılında iki işçinin ırkçılık gerekçesiyle işten atılmasına yönelik hukuki süreç geçtiğimiz mart ayında tamamlanmış, mahkeme şirketi haklı bulmuştu. Ancak kararı kabul etmeyen ırkçı sendika Zentrum Automobil ise konuyla ilgili bir video yayınlayarak Türkiye kökenli işçiye sahip çıkan sendika ve işvereni suçladı. Bunun üzerine Daimler adına yapılan açıklamada, aylar boyu ırkçı hakaretlere uğrayan işçiyi savunmanın görev olduğu belirtilerek, şirketin hoşgörü, güven ve adaletten yana olduğu, ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına karşı duran, birbirine saygılı davrananların yanında olunduğu bildirildi.

Kendini “bağımsız sendika” olarak nitelendiren Zentrum Automobil, kamuoyunda aşırı sağcı ve ırkçı bir örgüt olarak tanınıyor.

Sendika sosyal medyada paylaştığı videoda, 2018 yılında Türkiye kökenli bir işçiye aylarca WhatsApp üzerinden Hitler ve gamalı haç işaretli, Müslümanları aşağılayan resimler gönderen iki işçinin işten atılmasının haksız olduğunu savunmakta ve işten atılanları kurban olarak göstermekteydi.

Aylarca mobbingle karşı karşıya kalan Türkiye kökenli işçi, ailesinin de tehdit edilmesi üzerine sendika ve işyeri temsilciliklerine başvurmuştu. Daimler’in iki kişinin işine son verme kararı yargıya taşınmış, birinci derece mahkemesi işten çıkartılan iki çalışanın Türkiye kökenli çalışana gönderdikleri mesajlarla, “Irkçı ve yabancı düşmanı davranış sergiledikleri” tespitiyle işten çıkarma kararının haklı olduğuna hükmetmişti. (Köln/EVRENSEL)

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