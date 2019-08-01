Ankara’ya yürüyen KESK üyeleri Eskişehir’e ulaştı

KESK üyesi emekçilerin, 3 milyon kamu emekçisini ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri öncesi dört koldan başlattığı yürüyüş Eskişehir’e ulaştı.

Yürüyüş kolunu, KESK Eskişehir Şubeler Platformu bileşenleri ve siyasi parti temsilcileri karşıladı. Adalar’da yapılan açıklamada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınması istedi.

Adalarda gerçekleşen basın açıklamasında KESK'liler taleplerini Eskişehirlilere anlattı. KESK'liler adına basın metnini okuyan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kamu emekçilerinin ve emeklilerinin bugüne kadar ellerinden alınanları geri istediğini belirtti. Bugüne kadar ertelenen, fazlası ile hak ettikleri insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti alınmasını istediklerini dile getiren Bozgeyik, “Halktan yana bir kamu hizmeti, güvenceli istihdam ve güvenceli gelecek, demokratik, adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı istiyoruz” dedi. KESK olarak işçisinden, kamu emekçisine, emeklisinden asgari ücretlisine, küçük esnafından çiftçisine kadar emeği ile yaşam mücadelesi verenleri bir bütün olarak gördüklerini kaydeden Bozgeyik, taleplerini kamu emekçileri ile sınırlı tutmadıklarını ifade etti.

SENDİKAL AYRIMCILIĞA SON VERİLSİN

İşe almada ve görevde yükselmede-unvan değişikliğinde kariyer ve liyakatin esas alınmasını isteyen Bozgeyik, torpilin ve kayırmanın kapısını ardına kadar açan mülakatın, güvenlik soruşturması arşiv kaydı araştırmasının kaldırılmasını, sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını, sendikal ayrımcılığa son verilmesini talep etti. Bozgeyik, "Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan ayrımcılığın, mobbigin son bulmasını, istihdam, terfi ve unvan değişikliklerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz. Toplu sözleşme teklifimizde yer alan temel taleplerimizden biri de ‘İnsanca Yaşamaya Yetecek bir ücret’ talebidir” diye konuştu. Halkın en az yüzde 20’si açlık sınırı altında, yüzde 60’ı yoksulluk sınırı altında olan bir ülkede açıklanan resmi enflasyon rakamlarının bir karşılığı olmadığını bildiklerini söyleyen Bozgeyik, bu nedenle yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin maaş artışında temel alınmasını istedi.

Eskişehirliler ile diğer taleplerini de paylaşan Bozgeyik, KESK olarak yıllardır verdikleri mücadele sonucunda kurulan masanın kamu emekçilerinin ve emeklilerinin haklarının değil, yetkili olarak oturanların şahsi çıkarlarını temel alan bir zemine dönüştürülmesine seyirci kalmayacaklarını n altını çizdi. KESK üyelerine seslenen Bozgeyik, “Kapılar ardında, masalarda değil, işyerlerinden sizlerden topladığımız taleplerle hazırladığımız tekliflere hep beraber sahip çıkalım” dedi. (Eskişehir/EVRENSEL)

KESK İZMİR ŞUBELERİNDEN BİRLEŞME ÇAĞRISI

Fotoğraf: Evrensel

Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu, 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini kapsayan 1 Ağustos’ta başlayan toplu sözleşme görüşmeleri için taleplerini dile getiren afiş çalışması yaparak ortak taleplerde birleşme çağrısı yaptı.

1 Ağustos’ta başlayan ve kamu emekçilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri için KESK İzmir Şubeler Platformu, İzmir’de 11 noktada afiş çalışması yaptı.

Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Narlıdere gibi semtlerde toplam 11 noktada yapılan ve KESK’in TİS taleplerini paylaşan afişlerde tüm kamu emekçileri ve emeklileri “ortak taleplerde birleşmeye TİS’te kazanalım” şiarı yer aldı. (İzmir/EVRENSEL)

KESK üyesi emekçiler dört koldan Ankara yolunda

Van'dan Ankara'ya hareket eden KESK yürüyüş kolu Adana’ya ulaştı

Ankara'ya yürüyen KESK üyesi emekçiler: Satış sözleşmesine izin vermeyeceğiz