01 Ağustos 2019 10:37

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı

ABD ile İran arasındaki artan gerilimin son neticesi Washington yönetiminin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine alması oldu.

ABD, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i yaptırım listesine aldı

Ekran görüntüsü Cevad Zarif'in Youtube hesabından alınmıştır

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    ABD ile İran arasındaki gerilim artarak devam ederken, ABD yönetimi, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine alındığını açıkladı.

    ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

    Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından daha önce yaptırım listesine alınan Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

    Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

    ABD Başkanı Trump, Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

    İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

    ZARİF: YAPTIRIMLARIN BİR ETKİSİ YOK

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran dışında bir mülkü olmadığı için ABD yönetiminin kendisini yaptırım listesine almasının bir etkisi olmayacağını belirtti.

    İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Hazine Bakanlığının kendisini yaptırım listesine almasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

    Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "ABD'nin beni yaptırım listesine almasının nedeni benim İran'ın dünya genelindeki baş sözcüsü olmam. Gerçek bu kadar mı acı? İran dışında bir mülküm ya da menfaatim olmadığı için yaptırımların ne bana ne de aileme bir etkisi yok. Beni gündeminizde bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim."

    İRAN'DAN ABD'YE TEPKİ

    İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD yönetiminin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i İran siyasetinde "yetkili" görmemesine rağmen yaptırım uygulayarak çelişkili davrandığını belirtti.

    ABD yönetimini "çelişkili" olmakla suçlayan Musevi, "ABD yöneticileri, defalarca kez Zarif’i İran siyasetinde yetkili görmediklerini ifade etmelerine rağmen akılsız bir şekilde ona yaptırım uyguluyor. ABD’liler, Zarif’in bilgeliği ve müzakere yeteneğinden dolayı derin bir korku içinde." ifadelerini kullandı. (Tahran/AA)

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