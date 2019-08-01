Kilis'te tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Çift maaş alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı: Faize meydan okuyoruz

Eşi de kendi de çift maaş alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz.