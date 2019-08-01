01 Ağustos 2019 09:22
Kilis'te tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı
Kilis'te tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi 20 kişi yaralandı.
Fotoğraf: İzzet Mazi/AA
Kilis'te tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
AA'dan alınan bilgilere göre kendi de Suriyeli olan Ahmet Haculi idaresindeki panelvanda mülteci tarım işçileri taşınıyordu. Panelvan Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)
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