Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk yüz günde 136 milyon TL bütçe fazlası verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ilk 100 gününü anlatan kitapçık yayımlandı. Kitapçıkta, belediyenin borç durumundan alacak durumuna, tasarruf tedbirlerinden personel sayısına kadar birçok bilgi kamuoyu ile paylaşıldı. Yavaş, ilk 100 günde 136 milyon 579 bin 402 TL bütçe fazlası verdi.

KESİNTİ KISKACI

Yavaş’ın mazbatasını aldığı gün olan 8 Nisan’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ASKİ ve EGO dahil toplam borcunun 8 milyar 449 milyon 357 bin 33 TL olduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

“Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Nisan 2019 tarih ve 1014 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2018 yılı gerçekleşmelerine göre Belediyemizden 198 milyon 43 bin 929 TL yani yapılması gereken kesintiden yaklaşık 20 kat daha fazla kesinti yapılacak.”

DENGE TAZMİNATINDA EŞİTLİK

Ayrıca kitapçıkta bütün birimlere 12 Nisan’da iletilen genelge uyarınca, diledikleri sendikalara özgür iradeleri ile serbestçe üye olma ve üyelikten çekilme hakkına sahip olduklarının belirtildiği bildirildi. Ayrıca, en üst yöneticiden en alt kademede görev yapan personele kadar herkese eşit oranda Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için yetkili sendikalarla karşılıklı mutabakata varıldığı da kaydedildi. (HABER MERKEZİ)