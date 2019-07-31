Samsun'da 3 çocuk gölette boğuldu
Samsun Tekkeköy ilçesinde gölette boğulan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı.
Fotoğraf: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 çocuk gölette boğuldu.
Alınan bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen yaşları 15 ile 17 arasındaki Adem, Giray ve Turan Besler'den akşam saatlerinde haber alamayan aileleri ve yakınları çocukları aramaya başladı.
Ailelerin durumu bildirmesi üzerine arama çalışmasına katılan ekipler Altınkaya Mahallesi'ndeki gölette çocukların elbiselerini buldu. Bunun üzerine gölette çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri 3 çocuğun cesedine ulaştı.
Çocukların cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (Samsun/AA)
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