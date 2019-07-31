Samsun'da 3 çocuk gölette boğuldu

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Hükümetten kamu işçilerine yeni teklif: İlk 6 ay yüzde 6; ikinci altı ay yüzde 4

Türk-İş Genel Başkanı Atalay: Dün bize en son verdikleri teklif, ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 4.