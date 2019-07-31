Sarıyer'de alkollü sürücü oyun parkına girdi: 1 çocuk öldü 1 çocuk yaralı

İstanbul Sarıyer'de alkolü sürücü otomobiliyle oyun parkına girdi, 1 çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da yaralandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sezer Sokak'ta seyir halinde olan H.E. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki oyun parkına girdi.

Kazada, parkta oynayan 2,5 yaşındaki Elif Nur Türk ve 4 yaşındaki M.E. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan Elif Nur Türk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.E’nin ise Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Soruşturma sürüyor.

"HIZ TÜMSEĞİ İSTİYORUZ"

DHA'da yer alan bilgilere göre, mahalleli kazanın meydana geldiği sokağa yıllardır hız tümseği yapılmasını istiyor. Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarı Osman Karaçam, "Bu parkta bir kaza meydana geldi. Çocuklar burada parkta oynarken vatandaş süratli mi geldi, sarhoş muydu bilemiyorum? Buradan dümdüz parka giriyor. Salıncakta sallanan çocuğu altına alıyor, eziyor. Öbür taraftaki çocuğun da ayaklarını eziyor. Araba rampanın başında o şekilde kalıyor. Yetkili arkadaşlara sürekli buralara set yapılsın dememize rağmen önümüze prosedür koydular" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)