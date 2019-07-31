"İhraç edilen akademisyenler AYM kararı sonrası derhal okullarına dönmeli"

"Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı barış bildirisine imza atan Eskişehirli akademisyenlerle bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla haklarının ihlal edildiğine karar verilen akademisyenlerin üniversitelerine geri döndürülmelerini istedi.

AYM, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzaladıkları için yargılanan ve cezalandırılan akademisyenlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi. Eskişehir’de bildiriye imza attıkları gerekçesiyle üniversitelerinden ayrılmak zorunda bırakılan yaklaşık 25 akademisyen de “Eskişehir Okulu” altında kurdukları atölyeler ile eğitim vermeye devam etti. CHP’li Çakırözer bildiriye imza atan akademisyenlerle, ihraç edildikten sonra kurdukları Eskişehir Okulunda bir araya gelerek AYM kararı doğrultusunda akademisyenlerin okullarına iadesinin yapılması çağrısında bulundu.

AYM’nin akademisyenler için verdiği hak ihlali kararının tek başına yeterli olmadığını, gerçek hayatta karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Çakırözer, AYM kararının ağır ceza mahkemelerindeki tüm davaları etkilemesi gerektiğini söyledi. Çakırözer, “Çünkü sadece fikirlerini ifade ettikleri için, bir bildiriye imza attıkları için insanlar cezalandırılmamalı, hapsedilmemeli, işlerinden edilmemeli. Beğenilir veya beğenilmez ancak fikirle mücadele sadece yine fikirlerle verilebilmeli. Demokrasi ve çoğulculuğu yaşatacaksak fikir özgürlüğünü korumamız gerekir” dedi.

"İHLAL EDİLEN TÜM HAKLAR İADE EDİLMELİ"

Çakırözer açıklamasını şu ifadelerle bitirdi: Üniversiteden ihraç edilen tüm akademisyenlerin okullarına iadesi sağlanmalı. Yurt dışından ülkesine dönemeyen akademisyenlerin dönüşleri sağlanmalı. Yurt dışı yasakları kaldırılmalı. İhlal edilen tüm hakları, mesela ihraç kaldığı süre boyunca alamadığı maaşı, yatırılmayan sosyal güvenlik primleri, manevi tazminat hakları iade edilmeli. (HABER MERKEZİ)

"AYM KARARI SONRASINDA İHRAÇLAR DA DAYANAĞINI YİTİRDİ"

Hukukçu Dr. Kerem Altıparmak, Anayasa Mahkemesinin Barış İçin Akademisyenler hakkında verdiği “ifade özgürlüğünün ihlali” kararını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından değerlendirmeler yapan Altıparmak, kararın hukuki sonuçları olması gerektiğini belirterek ceza davalarında hiçbir imzacıya ceza verilemeyeceğini ve verilen cezaların bozulmak zorunda olduğunu belirtti. Ceza mahkemesi kararı beklenmeksizin pasaportların da derhal verilmesi gerektiğini kaydeden Altıparmak, kararın idari yaptırımlar için de sonuç doğuracağını belirtti. AYM’nin, açıklamaya yönelik her türlü müdahaleyi Anayasaya aykırı gördüğü sonucu çıktığını kaydeden Altıparmak “Bu nedenle karar sadece ceza davaları açısından değil idari yaptırımlar için de sonuç doğurur. İhraç ve disiplin cezaları da dayanağını yitirmiştir” dedi.

AYM BAK kararını okudum. Ayrıntılara ilişkin görüşlerim saklı kalmak üzere bu kararın hukuki sonuçları kanımca şudur:

1. Ceza davalarında hiçbir imzacıya ceza verilemez, verilen cezalar bozulmak zorundadır.

2. Ceza mahkemesi kararı beklenmeksizin pasaportlar derhal verilmelidir. — Kerem ALTIPARMAK (@KeremALTIPARMAK) July 30, 2019

(HABER MERKEZİ)

Anayasa Mahkemesi barış akademisyenleri için hak ihlali kararı verdi