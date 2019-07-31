Kaz Dağları’nda maden şirketinin katlettiği alana iki tane selvi fidanı dikti

Seçkin SAĞLAM

Çanakkale

Kaz Dağları’na ve kentin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na yönelik maden tehdidi devam ederken Çanakkale topyekün mücadele içinde. Çanakkaleliler bir süredir çeşitli eylemler ve sosyal medya kampanyaları ile sesini duyurmaya çalışıyor. Bu arada bireysel çabalar da var. Bunlardan biri de Sabit Boz isimli bir yurttaşa ait. Sabit Boz, pazardan aldığı iki adet selvi fidanını madencinin katlettiği alana dikip bu girişimini sosyal medyadan paylaştı.

Pazar dan iki selvi aldım Doğru kaz dağlarının yolunu tuttum. ilk vukaatımı yaptım bu bebeklerin adı Kevser sabit annem ben vicdanınız varsa yerinden sökmeyin #KazdağlarıHepimizin pic.twitter.com/5uNe7Z97RG — Sabit BOZ /6222den cezalı (@sabit_boz) July 28, 2019

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve destek yorumu alan Sabit Boz’a ulaştık. Çanakkale’nin Halileli köyünde yaşayan, çiftçi kökenli bir aileden gelen Boz, mobilya sektöründe çalışıyor. Sözü, Sabit ve Kevser isimlerini verdiği selvi ağaçlarını dikmeye nasıl karar verdiğini anlatması için Sabit Boz’a verelim:

‘SABİT’ VE ‘KEVSER’ İSİMLİ SELVİLERE SAHİP ÇIKALIM!

“O gün annemle birlikte pazardaydık, haberleri okuyoruz. Haberleri okurken, ağaçların kesildiği alanla ilgili haber gördüm, daha sonra anneme de gösterdim. Annem tabii bana göre daha tecrübeli, yaşının verdiği bir birikim de var, bu işleri iyi bilir ve bana ‘İstanbul’u da bu şekilde yok ettiler’ dedi. Ben de, bu durum bizim ürünlerimizi etkiler, dedim. Daha sonra annemden de onay alarak, 2 selvi satın aldım. Bir etiketin üzerine Kaz Dağları’na sahip çıkalım, yazdım. Hatta selvilerin adını da ‘Sabit’ ile ‘Kevser’ koydum. Daha sonra yola çıktım. Bölgeye vardığımda, bölgeye çıkış yolunun başında jandarma ekipleri vardı. Jandarma ekipleri gitmemem gerektiğini söyledi ama ben gittim. Tabii alana gitmek için 3-4 kilometre yol yürüdüm ve yolun etrafındaki ağaçların tamamen kesildiğini gördüm. Alana gittiğim zaman yolun ortasında güvenlik görevlisinin de olduğu bir kapı gördüm. Güvenlik görevlisine içeri girmek istediğimi söyledim, içeriye sivil vatandaşları almadıklarını söyledi. Daha sonra ayrı bir yol buldum ve oradan gittim. İçeri girdiğim yerde, 20-25 dönümlük bir alan biçilmişti. O alanın biraz yukarısında şirket çalışanlarının seslerini duydum ve çok fazla ileriye gidemedim. Bulunduğum yere fideleri diktim. Daha sonra fidelerin fotoğraflarını çektim ve sosyal medyada paylaştım. İnsanlar da sosyal medyada bunu görünce yorum atmaya başladı. Hatta birisi ‘Adam karanlığa küfretmek yerine mum dikmiş’ yazdı ve bu benim çok hoşuma gitti. Benim yaptığım bence çok etkili bir tepki oldu. Herkesin ağaçların kesildiği alana aileleri ile birlikte gidip fidan dikmesi gerektiğini düşünüyorum”.

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