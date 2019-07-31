ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl aradan sonra faiz indirimine gitti

ABD Merkez Bankası Fed, politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-yüzde 2,25 aralığına çekti

Fed, Temmuz toplantısında 25 baz puan faiz indirimine giderek fonlama oranını %2.00-%2.25 aralığına çekti.

Böylece Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), on yıldan bu yana ilk kez faiz indirimine giderek 2015 sonunda başladığı sıkılaştırma döngüsüne ara vermiş oldu.

Fed yetkilileri son kez faiz artırılan Aralık toplantısında 2019 için sıkılaştırma tahminlerini kademeli olarak azaltmaya başlamışlardı. Haziran toplantısında ise faiz indirimi sinyali gelmişti.

Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin ardından yurtdışı piyasalarda Dolar/TL kuru ilk tepki olarak 5.5225 seviyelerinden 5.5562 seviyelerine yükseldi. (HABER MERKEZİ)