Van'dan Ankara'ya hareket eden KESK yürüyüş kolu Adana’ya ulaştı

KESK üyesi emekçilerin, 3 milyon kamu emekçisini ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisini yakından ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri öncesi başlattığı yürüyüşün Van’dan başlayan kolu Adana’ya ulaştı. Emekçiler, Mersin’in ardından diğer kollarla Ankara’da buluşacak.

Adana’da İnönü Parkı’nda bir araya gelen KESK yürüyüş kolu, insanca yaşamaya yetecek bir ücret, güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesi, gelir vergisi ve ek gösterge adaletsizliğini ortadan kaldırılması, ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılması taleplerini yineledi. Burada yapılan açıklamayı parktan geçen vatandaşlar da ilgiyle izledi.

“TALEPLERİMİZ TÜM HALKI İLGİLENDİRİYOR”

Burada konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, halktan yana bir kamu hizmeti, güvenceli istihdam, demokratik, adil bir çalışma yaşamı, insanca yaşamaya yetecek bir ücret ve gerçek bir toplu pazarlık hakkı istediklerini belirterek bu talepleri halkla, kamu emekçileri ile bir araya gelerek hazırladıklarını ve taleplerinin tüm halkın talepleri olduğunu ifade etti. Taleplerinin çalışanların ailelerini de katıldığında 20 milyon gibi önemli bir kitleyi ilgilendirdiğini dile getiren Gezen, taleplerinin yüzdelerle ifade edilen taleplerin dışında öncelikle bugüne kadar ellerinden alınan haklarının yanında bugüne kadar hep ertelenen insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek, bunun için de grevli toplu sözleşme istediklerini dile getirdi.

“ENFLASYONUN ALTINA DÜŞECEK BİR ÜCRETLE OLDUBİTTİYE GETİRMEK İSTİYORLAR”

Toplu sözleşme süreci olmasına rağmen yandaş medyanın, yetkili yandaş konfederasyonun ve iktidarın sessizliğinden sürecin oldubittiye getirilmek istendiğini ifade eden Gezen, “Bir kez daha kapalı kapılar arkasında enflasyon oranında ve zamanla enflasyon altında kalacak bir artışla iki yılımızı daha çalmak istiyorlar” dedi.

İki yıllık OHAL döneminde sorunlarının katbekat arttığını dile getiren Gezen, “On binlerce kamu emekçisini sorgusuz sualsiz, savunmaları dahi alınmadan işlerinden, aşlarından ettiler. Çoluk çocuk sosyal ölüme terk edilmek istendiler. Daha birkaç gün önce Anayasa Mahkemesi, Barış Akademisyenleri şahsında bu ihraçların hukuksuzluğuna dair çok önemli bir karar aldı. Eminiz ki, tüm arkadaşlarımız er geç görevlerine iade edilecekler ve insanlık dışı uygulamalara imza atanlar yaptıklarının hesabını verecek. Sadece siyaset sahnesinden değil, insanlık değerleri karşısında da silinip gidecekler” dedi.

“TORPİLLİ ATAMALARA SON VERİLSİN”

KPPS ve yazılı sınavların işlevsiz hale getirildiğini söyleyen Gezen, “Adayların bilgisini, yeteneğini, mesleki yeterliliğini ölçmeye hizmet etmesi gereken sözlü sınav veya mülakatlar siyasal görüş, mezhep hatta doğum yeri gibi faktörlerin temel alındığı, siyasal iktidar ile farklı çizgide olan, torpili olmayan adayların KPSS puanı, yazılı puanı ne kadar yüksek olursa olsun elenmesinin aracına dönüştürülmüştür. Böylece torpilin, kayırmanın, siyasal kadrolaşmanın kapsı sonuna kadar açılmış, kariyer ve liyakat ilkeleri tamamen ortadan kaldırılmıştır” dedi.

Son iki yıldan beri kamuya kadrolu personel alımının durma noktasına geldiğini, sözleşmeli alımının arttığını dile getiren Gezen, ihraç edilen emkçilerin görevlerine dönmesini, sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini istedi. (Adana/EVRENSEL)

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