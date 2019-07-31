KESK yürüyüş kolu, Adana'da grevdeki Hilton SA işçilerini ziyaret etti

Ankara’daki toplusözleşme görüşmeleri için Van’dan yola çıkan KESK üyesi emekçilerin yürüyüş kolu, Adana’daki programı öncesi grevde olan Hak-İş’e bağlı OLEYİS Sendikası üyesi Hilton SA işçilerini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında konuşan KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, kendilerinin de grevli TİS mücadelesi için Ankara’ya gittiklerini belirterek insanca bir yaşam, insanca yaşamaya yetecek bir ücret için işçilerle omuz omuza olmaya devam edeceklerini belirtti. Gezen, "Bu ülkenin işçileri, emekçileri yan yana geldiğinde kazanamayacağı bir hak yoktur” vurgusunu yaparken işçiler, kamu emekçilerine ziyaretleri için teşekkür etti ve “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganı ile karşılık verdi.

“İŞÇİ SENDİKALARI İLE YAN YANA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Fotoğraf: Evrensel

Taleplerinin başında grevli toplu sözleşme olduğunu dile getiren KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, grevdeki Hilton SA işçilerine seslenerek, “Direnişinize destek olmak için geldik. Haklı direnişinizi sonuna kadar savunuyoruz. Umarım kısa sürede kazanım sağlarsınız” dedi. Grevli toplu sözleşmenin bir hak olduğunu dile getiren Gezen, “TİS’te tıkanma olması durumunda üretimden gelen gücün kullanılması kadar doğal bir hak yoktur. Umarım en kısa sürede kazanırlar. Bütün düzenlemeler patronlar lehine yapılıyor. İşçi hakları çiğneniyor. Kıdem tazminatına el uzatılması bunun son örneği. İşçi sendikaları ile birlikte yan yana olmaya, dayanışma içerisinde olmaya özen göstereceğiz. Çükü bu ülkenin işçileri, emekçileri yan yana geldiğinde kazanamayacakları bir hak yoktur” dedi.

OLEYİS Çukurova Şube Başkanı Ali İhsan Artut, ziyaretlerinden dolayı KESK üyesi emekçilere teşekkür etti. İşverenin ufak bir gerekçe yaratıp çevik kuvvet ile grev çadırlarını otelin bahçesinden kaldırtmak istediğini ifade eden Artut, Ankara’dan da üzerlerinde baskı olduğunu dile getirdi. (Adana/EVRENSEL)

EMEP, grevdeki Hilton SA işçilerini ziyaret etti