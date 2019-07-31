Alevi Kültür Dernekleri Antalya Konyaaltı Şubesine kayyum atandı

Mehmet Emin DAĞLI

Antalya

Alevi Kültür Dernekleri Antalya Konyaaltı Cemevi Şubesi Başkanı ve yöneticileri, genel merkezin kararı ile görevden alınarak yerlerine kayyum atandı. Görevden alınan Şube Başkanı Abidin Şahin, kendilerine hiçbir gerekçe sunulmadığını söyledi.

18 Kasım 2018 tarihinde genel kurulda üyelerin oylarıyla seçilerek görevine başladığını söyleyen Abidin Şahin, "25 Temmuz'da genel merkez tarafından görevden alındığım söylendi" dedi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Alınan bu kararın ne Alevi inancıyla ne de vicdanla bağdaşmadığını belirten Şahin "Karar hukuksuzdur, yönetimi devredeceğiz ama bu kararı verenlerle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Konyaaltı Alevi Kültür Derneği Eski Başkanı Tahsin Akpınar, "Kadın Komisyonunda bulunan arkadaşların, Genel Merkez Yöneticisi Ali Aktaş'ın komisyonda yer almak istemesine 'Kadın komisyonunda erkek başkan olamaz' diyerek karşı çıkmalarından dolayı genel merkez kararıyla yönetim görevden alındı. Genel merkezin almış olduğu bu karar yanlıştır" dedi.

Tahsin Akpınar "Bu yönetim hırsızlık mı yaptı, dernekte Aleviliğe yakışmayan bir durum mu yaşandı? Kültürümüze, inancımıza uymayan bir siyasi parti ya da örgüte zemin mi hazırlandı?" diyerek alınan karara tepki gösterdi.

"ASIL AMAÇ MUHALİFLERİ GÖREVDEN ALMAK"

Antalya Konyaaltı Alevi Kültür Derneği Eski Başkanı Tahsin Akpınar | Fotoğraf: Evrensel

Akpınar, hiçbir gerekçe sunulmadan yönetimin görevden alınmasındaki asıl amacın, genel merkezin istediği kişileri yönetime atayarak 6 ay içerisinde seçime gitmek ve bu süreçte muhalif olan üyeleri üyelikten çıkararak yerine istediklerini seçip istedikleri şeyleri yapmak olduğunu söyledi.

"'KADIN KOMİSYONUNDA ERKEK ADAY OLAMAZ' DEDİĞİMİZ İÇİN CEZAYA ÇARPTIRILDIK"

Alevi Kültür Derneği Konyaaltı Cemevi Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Emire Ulaş, ‘’Kadın Komisyonu seçimlerinde genel merkez yöneticisi Ali Aktaş’ın komisyonda yer almak istemesi ve biz kadınların buna tepki göstermemizden dolayı böyle bir cezaya çarptırıldık" dedi.

Ulaş ‘’Kadın ve erkeğin eşit koşullarda bir arada yürüdüğü, alevi inancına göre baktığım bu sistemde bunun olmadığını görüyorum. Biz bu sistemin karşısındayız, hukuksal bütün işlemlerimizi yaparak güçlü bir şekilde geri geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"ALINAN BU KARAR USULSÜZ BİR KARARDIR"

Alevi Kültür Derneği Konyaaltı Şubesi Eski Yöneticisi Kemal Çiçek, Kadın Komisyonu seçimlerini sindiremeyen Genel Merkez Yöneticisi Ali Aktaş’ın kendi görüşlerine yakın kişiler üzerinden, şikayet varmış gibi göstererek yönetim kurulunu görevden aldığını söyledi. Çiçek, "Alınan bu karar usulsüzdür, tek taraflı bir karardır, faşist düşünceye sahip insanların alabileceği bir karardır" dedi.

Alevi Kültür Derneği Konyaaltı Şubesi Eski Yöneticisi Kemal Çiçek | Fotoğraf: Evrensel

Kemal Çiçek, "Yönetimin görevden alınmasının en büyük nedenlerdinden biri de Genel Başkan Doğan Demir'in AKP-MHP bloğuna yakın olmak istemesidir" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Cemevi Şubesi üyeleri de karara tepki gösterdi.

Üyeler tarafından yapılan açıklamada ‘’18 Kasım 2018 tarihinde, genel kurulda üyelerin oylarıyla seçilen Alevi Kültür Dernekleri Konyaaltı Şubesi yönetimi, 25 Temmuz’da genel merkezin kararıyla görevden alınmıştır. Genel merkez, şubemiz ile ilgili hiçbir uyarı ve bilgilendirme yapmadan tek taraflı karar vermiştir. Alevi Kültür Dernekleri genel merkezi, tek adam iradesiyle karar verip yönetime kayyum atamıştır. Bu faşist bir anlayış ve düşüncedir. Alevi Kültür Dernekleri genel merkezinin bu faşist anlayışına karşı üyelerimizi örgütlenmeye çağırıyoruz. Seçimi kazanarak gelen yönetimimizin hakkı hile ve yalanla gasbedilmiştir. Genel merkezi bu yanlış karardan dönmeye, Alevilerin talep ve isteklerine kulak vermeye davet ediyoruz" denildi.