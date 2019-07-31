Almanya, ABD'nin 'Hürmüz Boğazı’ talebine olumsuz yanıt verdi

ABD’nin, ‘askeri misyona katılın’ talebine Almanya Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz olumsuz yanıt verdi. Scholz’un Almanya’nın Hürmüz Boğazı'nda ABD öncülüğünde oluşturulmak istenen ‘askeri misyona’ katılmayacağını söylediği belirtildi.

Ülke medyasında yer alan haberlerde, Başbakan Yardımcısı Scholz’un, “Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin aşılmasına yönelik ABD’nin Almanya'dan resmen istediği askeri misyona Federal hükümet katılmayacaktır” dediği ifade edildi.

“ASKERİ DEĞİL, POLİTİK YOLLARLA ÇÖZMELİYİZ”

Federal Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich’in, ABD’nin Almanya’dan katılım talebiyle ilgili Spiegel’e yaptığı açıklamada, “Körfez’de yaşanan krizi, askeri değil, politik yollarla çözmeliyiz. Fraksiyon olarak karşı olduğumuz bölgede olası bir askeri müdahale, sorumsuzluktur” dediği belirtildi.

Almanya eski Başbakanlarından Gerhard Schröder’in de Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Almanya, ABD-İran arasında yaşanan krize çekilmesine asla müsaade etmemelidir. Bölgede askeri bir misyona katılmamız çok yanlış bir adım olur” dediği belirtildi.

Alman medyasında Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın geçen hafta, Federal Dışişleri Komisyonu’nun özel bir toplantısında, Federal Büyük Koalisyon hükümetin ABD’nin o zamanki gayri resmi talebini reddetme düşüncesinin netleştiği bildirilmişti. (DHA)