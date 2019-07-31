Özsüt işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı

Özsüt'e bağlı faaliyet gösteren STP Gıda Sanayi Ticaret A.Ş firmasında çalışan çok sayıda işçinin ödenmeyen ücret ve tazminat alacakları için başlattığı eylemler kazanım getirdi.

Özsüt çalışanlarından Umut Marangoz, dün akşam Özsüt Yönetim Kurulu üyesi tarafından arandığını ve Özsüt yöneticisinin kendisine alacakları ödenmeyen son iki işçiye de ödemelerin yapıldığını söylediğini ifade etti.

Temmuz başından beri oturma eylemi yaptıklarını ve seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyleyen Marangoz, şirketin kendilerinin taleplerine olumlu yanıt vermesinin işçi direnişleri açısından önemli olduğunu söyledi:

“Türkiye’de on binlerce işçi, bizim gibi zor koşullarda çalışıyor, işsiz kalırız diye de sesini çıkartamıyor. Ben ve arkadaşlarım bu durumu düzeltmek için eyleme başladık. Direnişimizin kazanımla sonuçlandı. 386 arkadaşımıza maaş ödemesi yapılacağının sözünü aldık. Direnişimizin diğer işçilere de örnek olmasını isteriz. Mücadelemiz emsal olsun.” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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