31 Temmuz 2019 17:24

Ankara'ya yürüyen KESK üyesi emekçiler: Satış sözleşmesine izin vermeyeceğiz

Edirne'den Ankara'ya hareket eden KESK üyesi emekçiler, Bursa'da yaptıkları basın açıklamasıyla taleplerini yineledi, "Kamu emekçilerini sattırmamak için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Ankara'ya yürüyen KESK üyesi emekçiler: Satış sözleşmesine izin vermeyeceğiz

Fotoğraf: Evrensel

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    Dört koldan Ankaraya yürüyen KESK üyeleri yürüyüşün üçüncü gününde Bursa'ya ulaştı. Yürüyüş kolunu, KESK Bursa Şubeler Platformu bileşenleri ve siyasi parti temsilcileri Heykelde karşıladı. Heykelde yapılan açıklamada konuşan KESK merkez yöneticisi İlhan Yiğit; "Taleplerimizi bir dosya şeklinde bakanlığa ilettik. Yetkili yandaş konfederasyon geçmişte yaptıkları bugün ki yapacaklarının garantisidir. Zaten kendileri de bunu söylüyor yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi diye. Bizler de KESK olarak dün olduğu gibi bugün de kapalı kapılar ardından kamu emekçilerini sattırmamak için Türkiyenin dört bir yanında başlattığımız yürüyüşün üçüncü gününde alanlardayız" dedi.

    Hükümetin “İşçi-memuru enflasyona ezdirmedik” açıklamalarına da atıfta bulunan Yiğit şunları söyledi: Burada ifade edilen enflasyon TÜİK tarafından açıklanan, çarpık hesaplamalara dayalı resmi enflasyondur. Oysa işçiyi, kamu emekçisini, emekliyi ezen TÜİK’in resmi rakamları değil, sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın gerçek, gayri resmi enflasyonudur. TÜİK hane halkı anketlerini kiminle yapıyor bilmiyoruz ama halkının en az yüzde 20’si açlık sınırı altında, yüzde 60’ı yoksulluk sınırı altında olan bir ülkede açıklanan resmi enflasyon rakamlarının bir karşılığı olmadığını biliyoruz. Son iki yılda yüksek resmi enflasyon rakamlarına rağmen maaşlarımız gerçek enflasyon karşısında erimeye devam etmektedir.

    KESK ÜYELERİNİN TALEPLERİ

    • Tüm kamu emekçilerine kamu ulaşım araçlarından faydalanacağı ücretsiz aylık abonman kartı verilmesi
    • Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi
    • Göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında ‘hoş geldin ikramiyesi’ verilmesi
    • Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 750 TL tutarında kreş yardımı verilmesi
    • 2,13 TL olan fazla mesai ücreti maaşının aylık çalışma saati olan 140 bölünmesi sureti ile bulunan tutara çıkarılması
    • Asgari ücretin vergi dışı bırakılması
    • Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılması
    • Zorunlu BES kesintisinin kaldırması
    • Mevcut emekli maaşlarının artırılması
    • EYT haksızlığına son verilmesi ve kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanması
    • Kademeli geçişle ilgili yaş hadleri uygulanmaması, 5510 sayılı kanunda kademeli geçiş süresinin sonundan itibaren öngörülen yaş hadleri yerine kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınması
    • Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılması, farklı kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanması
    • 4/C den 4/B ye geçen personelin mevcutta yüzde 20 olan ek ödeme tutarının kademeleri temel alınarak yüzde 70 ile yüzde 105 bandına çekilmesi.

    (Bursa/EVRENSEL)

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