Halkevleri: Savaş politikalarına son verilsin, Suriyelilerin hakları tanınsın

Halkevleri yazılı açıklama yaparak İçişleri Bakanlığının Suriyelilere ilişkin 'geri gönderme' kararına tepki gösterdi. Suriyelilerin yerlerinde olmasında AKP hükümetinin savaş politikalarının da etkisi olduğuna dikkat çekilen açıklamada “Geri gönderme söylemi ve iktidarın zorla geri gönderme uygulamalarına eşlik eden ve ‘muhalefetin’ bir bölümünün de katıldığı ‘Suriyeliler evine dönsün’ korosu, ırkçılığı, milliyetçiliği, yabancı düşmanlığını besliyor” denildi.

Suriyeli mültecilerin, yaratılan politik atmosferde olası saldırıların hedefi haline getirildiği vurgulanan açıklamada, “Üstelik bizzat AKP iktidarının izlediği sermaye politikalarının sonucu olarak Türkiye halklarının yaşadığı işsizlik, açlık ve yoksulluğun sorumlusu olarak suçlanıyorlar. Suçlanacak birisi varsa o da izlediği savaş politikası ile AKP iktidarıdır, Suriyeli işçileri ucuza ve güvencesiz çalıştıran ve bu yolla emekçileri birbiri ile rekabete sokarak ucuz emek ve güvencesizlik koşullarını genelleştiren patronlardır. ‘Geri kabul’ anlaşması ile ‘yük’ olarak gördüğü Suriyelileri kapısından sokmamak için AKP iktidarını yıllar boyunca destekleyen AB ülkeleri, Suriye’yi yıkıma sürükleyen savaşın sorumlusu olan emperyalist güçlerdir. Suriye toprakları savaşın şiddeti belirli bölgelerde sönmüş olsa da bugün bizzat AKP iktidarının da içinde bulunduğu güçler tarafından savaş tehdidi süreklileştiriliyor, can güvenliği koşulları oluşmuş değil. Savaş sırasında tahrip edilen yaşam alanları ve ekonomik altyapı nedeniyle geri dönenlerin insanca yaşam koşullarının sağlanması için de uygun bir zemin sunulmuyor. Öncelikle savaş politikalarına derhal son verilmelidir” çağrısında bulunuldu.

Suriyelilerin Türkiye toplumunun bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, “Bu gerçeğe göre hareket edilmeli, ülkelerine geri dönmek isteyen Suriyeliler için Suriye'de barışın ve yeniden inşanın sağlanmasına mümkün olan bütün destek verilse de sadece ayrımcı siyasete kan veren bir imkansız söylem olan 'Suriyeliler geri dönmeli' söylemi terk edilmeli, dönmek isteyen için dönüşün, kalmak isteyen için birlikte yaşamın koşulları oluşturulmalıdır” ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)