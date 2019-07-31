Diyarbakır İSİG Meclisi: Mevsimlik işçiler için yetkililer sorumluluk alsın

Diyarbakır’da önceki gün aralarında çocukların da olduğu mevsimlik tarım işçileri kaza geçirdi. Kazada 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaşanan kazaya dair açıklama yapan Diyarbakır İSİG Meclisi, bölgede yaşanan işsizlik ve yoksulluk yüzünden insanların mevsimlik tarım işçisi olarak farklı illere gittiğini ve her yıl yüzlerce mevsimlik tarım işçisinin yollarda yaşamını yitirdiğini dile getirerek yetkilileri acilen sorumluluk almaya çağırdı.

Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine giden mevsimlik işçileri taşıyan Mehmet Elma yönetimindeki minibüs, önceki gün Diyarbakır-Bingöl karayolundaki Abalı köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 işçi yaralandı. Yaralılar Lice Devlet Hastanesine götürüldü. Diyarbakır İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, işçilerin geçirdiği kazayla ilgili Maden Mühendisleri Odasında basın açıklaması yaptı.

"HER YIL YÜZLERCE İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRİYOR"

Açıklamayı okuyan DİSK Diyarbakır Bölge Temsilcisi Mehmet Şirin Gürbüz, her yıl yüzlerce tarım işçisinin trafik kazaları sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek bölgede yürütülen yanlış politikaların ciddi bir işsizlik ve yoksulluk sorununu da beraberinde getirdiğini ifade etti. Bunların sonucunda Bölge halkının başka illerde mevsimlik tarım işçisi olarak sağlıksız, güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda kaldığını dile getiren Gürbüz, “Bölgemizde on binlerce insanın kadını, yaşlısı, çocuğuyla beraber göç edip Türkiye’nin farklı illerinde derme çatma çadırlarda, barınma yerlerinde sağlıksız bir şekilde yaşayıp güvencesiz çalıştığı bir gerçekliktir. Mevsimlik tarım işçilerine dayatılan güvencesiz ve güvenliksiz çalışma koşulları, traktörlerin, kamyonların kasalarında yahut minibüslere kapasitenin çok üstünde bindirilerek yaptıkları yolculuklarla başlıyor. Ayrıca gittikleri yerlerde ırkçı saldırılara maruz kalmakta ve iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirmektedir ”dedi.

"YETKİLİLER ACİLEN SORUMLULUK ALMALI"

Türkiye’de iş cinayetlerinde en çok inşaat ve tarım işçilerinin yaşamını yitirdiğini belirten Gürbüz, tarımda çalışma koşullarına da dikkat çekerek mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi noktasında çağrıda bulundu.

Gürbüz, “Tarım işçilerinin zorunlu olarak sürdürdükleri hayati tehlikesi olan bu yolculukların güvenli hale getirilmesi, gittikleri illerdeki yaşam koşullarının insan onuruna yakışır şekilde olması gerekir. Bu ölümlerin ve iş kazalarının artık yaşanmaması, insan onuruna yaraşır bir yaşam ve çalışma hayatı için yetkililerin acilen sorumluluk almaları gerektiğini yineliyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)