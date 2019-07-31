Petrol-İş Baştemsilcisi: Görevden alındığımı fabrika yönetiminden duydum

Osman PİŞKİN

PETLAS İşyeri Baştemsilcisi/Kırşehir

Merhaba Evrensel okurları;

Ben Petrol-İş'in Kırşehir’de yetkili olduğu PETLAS fabrikasında 25 Aralık 2018'deki seçimlerde baştemsilci olarak seçilen Osman Pişkin. Yakın zamanda Petrol-İş Genel Merkezi tarafından görevden alındım. Yerime sendika tarafından seçilen temsilcilerden biri değil yedek üyeler arasından bir işçi getirildi.

Olayların biraz daha anlaşılması için kısa bir özet geçmek istiyorum. Temsilcilik seçimlerinin yapıldığı 25 Aralık öncesiyle başlamak lazım. Petrol-İş Kırıkkale Şube ve genel merkezin uyguladığı politikalara karşı muhalif bir kişi olduğum biliniyor. Kırıkkale Şube Yönetimi PETLAS işçilerine benim seçilmemem için türlü propaganda yaptı. Tüm karşı açıklamalara rağmen baştemsilci seçildim. Seçimden bir gün sonra şubeden bazı kişiler, “Ona temsilcilik yaptırmayacağız, zaten görevden alacağız” şeklinde açıkça tehditte bulundu.

Mart ayında fabrika genel müdürü, beni telefonla arayarak görüşme talebinde bulundu. Kısa çalışmaya geçiş için bakanlıktan onay gelmiş, genel merkeze haber vermişler bizden de işçilere haber vermemizi istediler. Bunun üzerine şubeyi arayarak bilgi verdim. “Gidemezsiniz, görüşemezsiniz” türünden sözlerle karşıladılar. Buna rağmen ben ve diğer temsilciler kısa çalışma ödeneğinin işçilere olacak etkisinden dolayı genel müdür ile görüşmeye katıldık.

Görüşmede sırasında PETLAS Genel Müdürü, “Kısa Çalışma Ödeneği” durumundan sendika genel merkezinin haberi olduğu ve temsilcilerin ise işçileri bilgilendirmesi için kendileri tarafından haberdar edildiğini söyledi. Her hangi bir anlaşma yada başka bir konu hakkında konuşma yaşanmadan görüşmeyi sonlandırma kararı aldık.

5 gün sonra Petrol-İş Genel Başkanının da aralarından olduğu bir genel merkez ekibi fabrikaya geldi. PETLAS yönetimi ile görüşme gerçekleştirdiler. Görüşmeden ne temsilcilere ne de işçilere bahsedilmedi. Ben de işçilere bilgi verdim.

İşte yaşanan bu iki olay görevden alınmamın nedeni oldu diyebilirim. 18 Temmuz tarihinde görevden alındım. Ancak görevden alınma belgesi daha dün elime ulaştı. Görevden alındığımı ilk olarak sendikadan değil, fabrika yönetiminden duydum!

Bu olay Petrol-İş’e hakim olan ağalığın ne boyuta geldiğinin önemli göstergelerinden birisi. Halen daha ne şube ne de fabrika yönetimi işçilere bir açıklama yapmış değil. Bir de mevcut temsilcilerden değil yedeklerde bulunan birinin baştemsilciliğe getirilmesi işçiler tarafından öfke ile karşılanıyor.Sendikada sadece kendilerine yakın olan insanları belli makamlara getirmeler, muhalif olan, şube veya genel merkez yönetimi ile aynı düşünmeyen herkesi görevden almalar Petrol-İş'teki hakim bürokratik anlayışının yalnızca en yakın örneklerdir.

İşçiler, bu görevden almalara ve Petrol-İş'in ülkedeki gibi tek adam yönetiminde sömürülmesine izin vermemelidir. İşçilerin iradesi bu yapılan hukuksuz görevden alma ile çiğnenmiştir. Temsilcilerini geri çağırmak hakkı onları seçen işçilerde olmalıdır. Bugün görevden alınanlara sahip çıkmak, görevden almaların karşısında durmak önemli bir görevdir. Herkesi bu haksızlığa karşı çıkmaya davet ediyorum.