İZENERJİ işçileri TİS’i kutladı

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasında anlaşmayla sonuçlanan toplusözleşmenin imza töreni gerçekleşti. Törende yapılan konuşmalarda kıdem tazminatına saldırılara yönelik mücadele vurgusu öne çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye önüne gerçekleşen imza törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Genel -İş Genel Sekreteri Cafer Konca, Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlı, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş İzmir 2 No’luŞube yöneticileri ile İZENERJİ şirketi genel müdürü ve yöneticileri katıldı. Ayrıca DİSK’e bağlı İzmir’de bulunan sendika yöneticileri ile KESK’e bağlı sendika yöneticileri ve birçok işçi de törende yer aldı.

ÖNEMLİ OLAN KAZANDIĞINI KORUMAK

İmza töreninden konuşan Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, hükümetin kadroya geçen taşeron işçilere getirdiği toplusözleşme engeli nedeniyle sürecin uzadığını belirterek “Koşulsuz kadro istediğimizi DİSK olarak örgütlü olduğumuz her yerde aktardık. Ama 17 yıldır ‘ben yaptım’ anlayışında olan iktidar mağdur etmiştir. Ama biz söz verdik ve bugün belediye başkanımızın katkısıyla 800 tane arkadaşımız toplusözleşmeden yararlanmıştır. Önemli olan mücadelede kazanım değildir, önemli olan kazandığını koruyabilmektir” diye konuştu. Kıdem tazminatının fona decredilmek istenmesine de tepki gösteren Yıldız, “Zorunlu BES ve kıdem tazminatının fon devri yeniden tartışılıyor. Ama biz yeniden haykırıyoruz kıdem tazminatımızı yedirtmeyeceğiz” dedi.

Genel-İş Örgütlenme Daire Başkanı Taner Şanlıda ülkeyi yönetenlerin işçilerin haklarına saldırdıklarını belirterek, “Bizim kavgamız yeni başlıyor, bu kenti yaşanabilir kılmak için mücadele etmeliyiz. Bundan sonra daha iyi sahiplenerek daha iyi haklar kazanma dileğiyle” dedi.

ANTİ DEMOKRATİK TÜM UYGULAMLARA KARŞI MÜCADELE

Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan da, zor bir dönemde toplusözleşmenin imzalandığını dile getirerek, “Hem emek adına hem de demokrasi adına zor dönemdeyiz. Önümüze çıkarılan engelleri hep beraber yaşıyoruz. KHK’lar ve engeller vardı, bununla kalınmadı emeğe düşman saldırılar devam etti, devam edecek. Her zaman söylüyoruz, kadro anamızın ak sütü gibi helaldir ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu. Çalışkan, “Anti demokratik tüm uygulamalara karşı demokrasi mücadelesi de vereceğiz. Demokrasi işçinin ekmeğidir” diye konuştu.

‘KIDEM TAZMİNATINA SAHİP ÇIKACAĞIZ’

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Böyle zor bir dönemde tüm engelleri aşarak bu toplu iş sözleşmesini imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En onurlu şey emeğinin hakkını almak için yan yana gelmek, örgütlü olmak ve emeğin Türkiye’sini kurmak için mücadelenin ortağı olmaktır” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanının kıdem tazminatının fona devrini yeniden gündeme getirdiğini belirterek, “Biz de buradan bir kez daha söyleyelim kıdem tazminatı bizim son kalemizdir, kırmızı çizgimizdir. O nedenle kıdem tazminatına el uzatanlara, emeğimizi yok sayanlara karşı bütün gücümüzle, sendikalı sendikasız tüm işçilerle birlikte kıdem tazminatımıza sonuna kadar sahip çıkacağız ve bu mücadeleyi bedeli neolursa olsun sonuna kadar götüreceğiz” dedi.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye başkanı Tunç Soyer de,“Türkiye her gün bir kişinin iki dudağının arasına mahkum kaldığımız düzene doğru değişiyor. Her gün demokrasiden adaletten, hukuktan, demokrasiden uzaklaşıyor ve fakat 31 Mart’tan bu yana bir dip dalgası geliyor. Bu dip dalga büyüyecek ve Türkiye’deki bu değişimin önceliğini biz yapacağız, değişim İzmir’den başlayacak” dedi.

Uzun bir müzakere süreci yaşadıklarına değinen Soyer, “Adaylık süreci boyunca eşit işe eşit ücret vereceğiz dedik, önemli aşamadayız. Göreceksiniz önümüzdeki bir kaç sene içinde büyükşehir belediyesinde eşit işe eşit ücreti başaracağız. Sözleşmede yer almayan diğer KHK mağdur arkadaşlarımız mağduriyetini giderebilmek için, Meclis ayı toplantımızda gündeme getireceğiz” dedi. Konuşmaların ardından imza töreni yapıldı. (İzmir/EVRENSEL)