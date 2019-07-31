31 Temmuz 2019 11:39

Yünsa işçileri: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar

Çerkezköy'de kurulu bulunan Yünsa fabrikası işçileri tekstil grup sözleşmelerindeki tutumu nedeniyle sendikaya tepkili.

Yünsa işçileri: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar

Fotoğraf: DHA

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    Tuncay SAĞIROĞLU
    Çerkezköy

    Nisan ayında başlayan tekstil grup sözleşmelerinde, işçilere net bir bilgi vermeyen sendikacılar, işçileri aza razı etmeye çalışıyor. Yünsa fabrikasına gelen TEKSİF Çerkezköy Şube Başkanı Mürsel Türkkan’ın kendilerine “Kriz ortamında yüzde 5’le bile imzalansa iyidir. Sözleşme üç yıl, zamlar altı aylık değil yıllık olabilir” dediğini aktaran işçiler tepkili: “Sözleşmeyi imzaladılar şimdi nabız yokluyorlar. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar.” Kriz var diyerek işçi atan patronlar ise kalan işçileri 12 saat çalıştırarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

    "TEKSİF NABIZ YOKLUYOR"

    Sözleşme görüşmelerinin Nisan ayında başlamasının ardından ilk defa Yünsa fabrikasına gelen Çerkezköy Şube Başkanı Mürsel Türkkan, mola yerlerinde işçilerle görüştü. Sözleşmenin bu hale gelmesinde kendilerinin de hatası olduğunu belirten bir işçi “Şimdiye kadar bizde hiç sendikayı sıkıştırmadık. En fazla fabrikadaki temsilcilere sorduk. Onlarda zaten hiçbir şey bilmiyorlar” dedi. Şube başkanının işçinin nabzını yoklamaya geldiğini aktaran işçi, şöyle devam etti: “Sözleşmenin üç yıl olacağını ve artık altı aylık zam dilimi değil yıllık zam dilimi olabileceğini söylüyor. Bu dönemde yüzde 5 bile alınsa iyi olacağını, sosyal hakların iyileştirileceğini söylüyor. Bunlar aslında sözleşmeyi imzalamışlar ama bizim nabzımızı yokluyorlar. 30-31 Ağustos’ta görüşme varmış. Büyük ihtimal burada bitirecekler.

    İŞÇİ ZARAR GÖRÜYOR

    Yıllardır yaşadıklarının değişmeyeceğini belirten Yünsa işçisi “Yıllardır sözleşme yapıyoruz ama asgari ücretten kurtulamıyoruz. Zam alıyoruz asgari ücret gelip bizi geçiyor” diyerek sendikaya olan güvensizliğini dile getirdi. “Bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyorlar” diyen bir başka işçi şunları söyledi: “Sendika bize yüzde 5’e alıştırıp yüzde 10 ile imzalayarak kötünün iyisidir dedirtmek istiyor. Oysa enflasyon bile yüzde 20. Hayat pahalılığı almış başını yürümüş. Bu zamlar bizim hiçbir derdimize çare olmaz. Alınacak zam doğalgaz faturasını bile karşılamıyor. Kriz bizi vurdu ama patronlar ile sendikacılar en çok şikayetçi. Yünsa, Altınyıldızın işlerini aldı. İki aya yakın 12 saat çalışıyoruz. Bu nasıl kriz. Sendikacılar konforlarından ödün vermiyorlar. Bir eli yağda bir eli balda. Arabalarını değiştiriyorlar. Onlar mı krizden etkileniyor? Yoksa pazara bile çıkarken korkan biz mi?” diye tepkisini dile getiriyor.

    SENDİKA İLE PATRON AYNI DİLDEN KONUŞUYOR

    Sendikacı ile patronun aynı dilden konuştuğunu belirten işçi “Patron da sendikacıda kriz var diyor. Ortam kötü diyerek bizleri en kötü duruma ikna etmeye çalışıyorlar. Evet, kriz var. Bunu bizde görüyoruz. Ama krizin faturası neden bize kesiliyor. Patronlar ile sendikacılar bunun için el birliği etmişler. Kimse işçiyi düşünmüyor. İşçi ayın sonunu bile getiremiyor. Bunu düşünen yok” diye konuştu.

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