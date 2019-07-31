Merkez Bankası enflasyon tahminini yüzde 13,9'a çekti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Üçüncü Enflasyon raporunu açıkladı. Uysal, 2019 enflasyon tahminini yüzde 14,6'dan yüzde 13,9'a çektiklerini açıkladı. TCMB Başkanı Uysal “Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz” iddiasında bulundu.

Alkollü içecekler ve tütün grubundaki vergi artışlarının enflasyonu baskıladığını söyleyen Uysal, “Bu doğrultuda, nisan ayında yüzde 14,6 olarak açıkladığımız 2019 yıl sonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 13,9’a indirdik. Diğer taraftan, aşağı ve yukarı yönlü katkıların birbirini dengelemesiyle 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmedik. 2019 yıl sonuna dair enflasyon tahminimizi, 0,7 puan aşağı yönlü güncelledik” dedi.

Uysal, “Finansal istikrara katkı sunmak amacıyla elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz” açıklamasında da bulundu. (HABER MERKEZİ)