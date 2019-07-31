31 Temmuz 2019 11:28
Su baskınına uğrayan Bursa Şehir Hastanesi Meclis gündeminde
Açılmasının üzerinden 15 gün geçmeden boru patlaması nedeniyle su baskınına uğrayan Bursa Şehir Hastanesinde yaşananlar TBMM gündemine taşındı.
Fotoğraf: Google Maps
CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, büyük bir müjdeyle açılmasının üzerinden 15 gün geçmeden su baskınına maruz kalan Bursa Şehir Hastanesindeki boru patlamasını Meclis gündemine taşıdı.
Dünya standartlarında teknolojiyle donatıldığı iddia edilen hastanenin 15 gün içerisinde borularının patlamasının kabul edilemeyeceğini belirten CHP’li Kayışoğlu, hastaların hastaneye ulaşımı konusunda da sorunlar yaşandığına dikkat çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
- Ülkemizin en büyük 5. şehir hastanesi olduğu belirtilen Bursa Şehir Hastanesinin bir bütün olarak kabul işlemi tamamlanmış mıdır?
- Hizmete açılışının üzerinden 15 gün bile geçmeden boruların tıkanmaya bağlı olarak patlaması ve su baskınına yol açması kapasite ve kullanım hesaplaması açısından nasıl değerlendirilmektedir?
- Mevcut 4 adet hastanenin kapatıldığı ve merkeze uzaklığı göz önüne alındığında hastaların şehir hastanesine ulaşımı konusunda kolaylaştırıcı önlemler alınacak mıdır?
(HABER MERKEZİ)
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