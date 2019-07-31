Şule Çet davasında dudak okunması için uzman aranıyor

Şule Çet’in cinayetinin ardından tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın asansör önündeki son görüntüsünün dudak okuması “uzman yokluğu” gerekçesi ile yapılamıyor.

Şule Çet’in geçen yıl yaşamını yitirmesinin ardından 15 Mayıs’ta görülen ikinci duruşmada “Olay yeri kamera görüntülerinin dudak okuma konusunda uzman kişilere gönderilerek sanıkların olay sonrası konuşmalarının tespit edilmesine” karar verildi.

Verilen ara karar doğrultusunda, Çet’in ölümünden 18 dakika sonra ofisten çıkan tutuklu sanıklar Berk Akand ile Çağatay Aksu’nun asansöre binmeden önceki konuşmalarının deşifresinin yapılması beklenmeye başladı. Görüntülerde Berk Akand’ın telaşlı bir şekilde tepki verdiği Çağatay Aksu ile konuşmalarının deşifresi talep edildi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre 31. Ağır Ceza Mahkemesi, görüntülerin deşifresi için Emniyet Genel Müdürlüğü ve TRT’ye yazı yazdı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve TRT uzman olmadığı gerekçesi ile görüntüleri deşifre edemediğini bildirdi.

UZMAN ARANIYOR

Bunun üzerine mahkeme, MEB’e bağlı İşitme Engelliler Okulu’na “çok acele iş” uyarısı ile bir yazı yazdı. Uzman görevli olup olmadığı sorusunun ivedilikle yanıtlanması talep edilen yazıda şöyle denildi:

“Mahkememizde görülen duruşma ara kararı uyarınca, kamu davasında olay yeri kamera görüntülerini içeren CD’ye kayıtlı görüntülerin dudak okuma konusunda uzman bilirkişiye verilerek, yapılabileceği takdirde taraflar arasında geçen konuşmaların çözümü yaptırılacağından, kurumunuzda dudak okuma konusunda uzman olan görevlilerin bulunup bulunmadığı hususunun ivedilikle mahkememize bildirilmesi rica olunur.” (HABER MERKEZİ)

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