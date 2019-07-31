Fenerbahçe, Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu

Almanya'da düzenlenen Audi Cup'taki ilk maçında Fenerbahçe, ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenildi. Bayern Münih adını finale yazdırdı.

Bayern Münih Teknik Direktörü Niko Kovac, Neuer, Kimmich, Süle, Boateng, Alaba, Goretzka, Thiago, Sanchez, Gnabry, Coman ve Lewandowski 11’i ile sahada yer alırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise şu 11’le sahaya çıktı: Harun, Isla, Sadık, Jailson, Hasan Ali, Ozan, Mehmet Ekici, Victor Moses, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç.

Bayern Münih’in ilk golü 21'inci dakikada geldi. Sanchez’in gölü skoru 1-0 yaptı.

Bayern Münih’in diğer goller ise şöyle:

28’inci dakikada Goretzka’nın golüyle 2-0

30’uncu dakikada Müller’in golüyle 3-0

40’ıncı dakikada Coman’ın golüyle 4-0

44’üncü dakikada Müller’in golüyle 5-0

58’inci dakikada Müller’in golüyle 6-0

Fenerbahçe 64’üncü dakikada Max Kruse’nin golüyle skoru 6-1 yaptı.

Mücadele Bayern Münih’in 6-1'lik üstünlüğü ile son buldu.

HASAN ALİ SAKATLANDI

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, karşılaşmada sakatlık yaşadı. Hasan Ali yerini Dirar’a bıraktı.

DIRAR’A TEPKİ

Fenerbahçe’de Dirar taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Karşılaşmanın 70’inci dakikasında Ozan Tufan’ın pası ile buluşan Dirar, topu kontrol edemedi. Ceza sahası içinden topu dışarı çıkaran Dirar’a sarı lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Dirar tepkilere karşılık verirken, taraftarlar tezahüratlarını sürdürdü. Karşılaşmanın 73’üncü dakikasında yeniden topla buluşan Dirar’a ıslıklı tepkiler devam etti. Ayağındaki topu dışarı atan Dirar, oyundan çıkmak istedi. Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın müdahalesi ile oyun alanına dönen Dirar karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

ALEX, HOOİJDONK VE ŞANLI TRİBÜNDE

Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı Audi Cup’a gelerek sarı lacivertli takıma destek oldu.

Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Roberto Carlos ise mücadele öncesi sahaya çıktı. Carlos, taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

FİNAL MAÇI BUGÜN

Audi Cup final karşılaşması 31 Temmuz’da TSİ 21.30’da Tottenham ile Bayern Münih arasında, 3’üncülük maçı ise TSİ 18.30’da Real Madrid ile Fenerbahçe arasında oynanacak. (SPOR SERVİSİ)