MGK toplantısı 6 saat sürdü, yazılı açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantı 6 saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda “Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölge, Fırat'ın doğusuna olası operasyon ve Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonlar, Türkiye'ye teslimatına başlanan S-400'ler, ABD'nin F-35 kararı, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler”in ele alındığı belirtildi.

MGK’den yapılan yazılı açıklamada sürdürülen harekatlara değinilerek "Pençe harekatları bölge tamamen temizlenene kadar devam edecek. Sınır güvenliğimiz çerçevesinde bölge tüm terör örgütlerinden temizlenerek 'barış koridoru' inşası için gayret edilecek" denildi.

Yazılı açıklamda, “NATO Antlaşması ile ikili anlaşmaların ruhuna uygun olarak, Türkiye uluslararası hukuk ve ahde vefa ilkesi çerçevesinde taahhütlerine ve sorumluluklarına riayet ediyor, müttefiklerinden de aynı hassasiyeti bekliyor” ifadeleri yer aldı. (Ankara/AA)