Karaağaç Deresi'nin mavi ve yeşil renkte akması yurttaşları endişelendirdi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinden geçen Karaağaç Deresi'nin mavi ve yeşil tonlarda akmaya başlaması üzerine inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: Uğur Arslan/AA
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Karaağaç Deresi, mavi-yeşil renkte akmaya başladı.
AA'da yer alan habere göre, Karaağaç Mahallesi'nden geçen ve Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mavi ve yeşil renk aldı. Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
Mahallede yaşayan Nevzat Bili adlı yurttaş AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereden daha önce pis kokular geldiğini ve derenin ilk defa bu renklerde aktığını söyledi.
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, derede gerekli incelemelerin yapılması için bölgeye ekiplerin gönderildiğini bildirdi. (HABER MERKEZİ)
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