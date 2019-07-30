30 Temmuz 2019 21:34

İstismar davasında kadın hakim "nitelikli", erkek hakim "niteliksiz" dedi

İstanbul Esenyurt’ta bir çocuğun akrabası tarafından istismara maruz kalmasına dair görülen davada, kadın mahkeme başkanının yerine erkek hakimin atanmasıyla davanın seyri değişti.

İstismar davasında kadın hakim "nitelikli", erkek hakim "niteliksiz" dedi

Fotoğraf: Evrensel

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    Hilal TOK
    İstanbul

    İstanbul Esenyurt’ta halasının eşi olan Mehmet Ali P. tarafından istismara maruz kalan B.S’nin işçi olan babası O.S, sanığın gereken cezayı alması için "adalet ve dayanışma" çağrısı yaptı. Olay, henüz 9 yaşındayken eniştesi tarafından sistematik olarak istismara uğrayan B.S’nin yaşadıklarını kuzenine anlatmasıyla ortaya çıktı.

    Mahkemeye taşınan olayda istismar sanığı Mehmet Ali P. tutuklandı. 25 Nisan’da görülen son davada sanığa 16 yıl 8 ay ceza verildi ancak bu hüküm itirazlar sonucu istinaf mahkemesine taşındı. Baba O.S. “Çocuk 12 yaşının altında ve sanık akraba. O yüzden cezanın en az 18 yıl olması lazım. Bu yüzden biz de itirazda bulunduk ancak sanık tarafı da hükme itiraz etti. Çünkü mahkemeye kadar olayı anlatan çocuk, mahkemede karşı taraf avukatının üzerine çok gelmesiyle korkup çekindiğinden ‘Hatırlamıyorum’ diye ifade verdi” dedi.

    "DAVANIN SEYRİNİ ERKEK HAKİM DEĞİŞTİRDİ"

    Mahkeme başkanı olan kadının değişmesi ve yerine erkek başkanın gelmesiyle davanın seyrinin değiştiğini düşünen baba O.S. “Olay nitelikli istismar. Önceki hakim ve pedagog da bunu onayladı. Ancak başkan değişince ve yerine erkek bir mahkeme başkanı gelince istismarı niteliksize çevirdiler. Kararda mahkeme başkanı ‘niteliksiz’ derken iki hakim ‘nitelikli’ dedi ve karar 16 yıl 8 ay oldu” diye konuştu.

    İstinafta kararın düşebileceğini ya da yükselebileceğini belirten baba O.S, “Bu aslında kamuoyunun tepkisine bağlı. Davaya sahip çıkılınca mahkeme öyle rahat karar veremiyor. Görüyoruz, sürekli beraat kararları çıkıyor ama tepki olunca böyle olmuyor. O yüzden tüm kamuoyundan destek ve dayanışma bekliyoruz” diye çağrı yaptı.

    DAHA ÖNCE DE İKİ ÇOCUĞU İSTİSMAR ETMİŞ

    Karar duruşması sonrası sanığın ailesi tarafından kemerlerle darbedildiklerini, daha önce de böyle bir saldırının çocukları önünde gerçekleştiğini anlatan baba O.S, şu anda çocukları B.S’nin psikolojik tedavi gördüğünü aktardı. Öte yandan sanık Mehmet Ali P’nin 20 yıl önce de akraba olan iki çocuğu istismar ettiğini öğrendiklerini ancak o iki çocuğun ailesinin şikayetçi olmadığını belirten O.S, “Eğer daha önceki olayda sessiz kalınmasaydı bir çocuk daha istismara uğramayacaktı” dedi.

    Ayrıca sanığın geçtiğimiz yıl iki kadını sosyal medya üzerinden taciz ettiğini o davanın da ayrı sürdüğünü söyleyen Baba O.S. şunları söyledi: Tüm bu suçlara rağmen sanık rahat ve serbest bırakılacağından emin. Biz adalet istiyoruz. Başka çocukların da aynı şeyi yaşamasını istemiyoruz. Çocuk istismarlarının yaşanmaması için bu davaya herkes sahip çıkmalı. Kamuoyu oluşturulmalı, tepki gösterilmeli. Biz davamıza sahip çıkıyoruz ama herkesin de sahip çıkmasını, çocukların yanında olmasını istiyoruz.

    Dava 8 Ağustos’ta saat 11.30’da Bakırköy 17. Ağır Ceza mahkemesinde görülecek.

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