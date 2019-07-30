CHP Milletvekili Mahmut Tanal: TCDD Müze Binası'ndan çıkarılan eserler nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesine tahsis edilen TCDD Müze Binası’nda sergilenen paha biçilmez tarihi eserlerin akıbetini sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na ayrı ayrı soru önergesi veren Mahmut Tanal, kapatılan TCDD Müzesine ait paha biçilmez eserlerin ve eserlerin kayıt altına alındığı envanter defterinin şu anda nerede olduğunu sordu.

CHP’li Tanal, bundan sonra Medipol Üniversitesinin kullanacağı TCDD Müze Binası’ndan tahliye edilen tarihi eserlerin tamamının envanter defterine kaydedilip kaydedilmediğini, İzmir’e götürüldüğü belirtilen eserler arasında eksik parçaların bulunup bulunmadığını sordu.

BAKANLARA BİNADAKİ TARİHİ ESERLERİ SORDU

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

Başkentin önemli sembollerinden TCDD Ankara Garı yerleşkesi içinde yer alan ‘Direksiyon’, ‘Taş Bina’ olarak da bilinen TCDD Müzesi Binası’nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne 29 yıllığına kiralandığı bilgisi basında yer almıştır. Bu bağlamda;

Ankara Garı yerleşkesindeki TCDD Müzesi ne zaman kapatılmıştır? Milli Mücadele yıllarında komuta merkezi olarak kullanıldığı için ‘Direksiyon Binası’ adıyla anılan TCDD Müze Binası hangi tarihte boşaltılmıştır? Müze Binası’nın Müzeler Haftası’nda tahliye edilmesi, kapatılması, boşaltılması tesadüf müdür?

Medipol Üniversitesi’ne kiralanmadan önce TCDD Müzesi’nde sergilenen tarihi eserler, kültür varlıkları nereye taşınmıştır? Kapatılan TCDD Müzesi’ne ait paha biçilmez eserler şu anda nerededir?

Medipol Üniversitesi’ne kiraya verilen TCDD Müzesi Binası’ndaki eserlerin, kültür varlıklarının kaydedildiği envanter defteri nerede muhafaza edilmektedir? Binadan tahliye edilen paha biçilmez eserlerin, kültür varlıklarının tamamı envanter defterine eksiksiz olarak kaydedilmiş midir? Şayet kaydedilmemiş ise bunun sebebi nedir?

Müzedeki eserlerin envanter defterine kaydedilmemesi; eserlerin korunmasına, muhafazasına engel teşkil etmez mi?

Ankara’daki TCDD Müzesi’nden çıkarılan eserler İzmir de mi sergilenmektedir? Ankara’dan İzmir’e götürülen eserlerin içerisinde eksik parça var mıdır? Şayet eksiklik var ise eksik olan eserler hangileridir? Eksik olan, kaybolan eserlerle ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Kaybolan eserlerin bulunmasına yönelik herhangi bir çalışma başlatılmış mıdır?

(HABER MERKEZİ)

TCDD Müze binasının da Medipol’e verildiği ortaya çıktı