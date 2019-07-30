Eğitim emekçilerinden kimi okullarda ikili eğitime geçilmesine tepki

Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube kontenjan sorunundan dolayı ikili eğitime geçmek zorunda bırakılan liselerle ilgili açıklama yaptı.

En son Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinde başlayan sorunların tercih sonrasında da artarak devam etmekte. Milli Eğitim Bakanlığı LGS’ de sınavsız öğrenci yerleştirmenin birinci adımında öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranının yüzde 91 olduğunu açıklamıştı. Ancak bu oranı bazı liselerin kontenjanlarını arttırarak sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok okulda öğrenci kontenjanları hiçbir gerekçe gösterilmeden altyapılarına bakılmaksızın arttırıldı.

Kontenjanları arttırılan okulların 13'ü İzmir’de yer alıyor. Bu okullardan 3’ü ise Bornova ilçesinde bulunmaktadır. Bornova'da bulunan okullardan Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi, Suphi Koyuncu Anadolu Lisesi ve Çimentaş Anadolu Lisesi'nin yaşanan kontenjan sorunundan dolayı yeni eğitim öğretim yılına ikili eğitimle başlaması ise tartışılıyor. Konuyla ilgili Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube, Öğrenci Velileri Derneği (ÖVDER) ve Öğrenci Veli Derneği (VELİDER) Karşıyaka Şubesi basın açıklaması gerçekleştirdi.

“OKULLARIN BAŞARI DÜZEYİNİ AŞAĞI ÇEKECEKTİR”

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 4 No'lu Şube Başkanı İsmail Hakkı Şimşek, “Kontenjanları arttırılan okulların 13 ü İzmir ilimizde 3’ ü de Bornova ilçemizde bulunmaktadır. Bu okulların tercih edilmesi tesadüfi değildir. İlçemizde bulunan bu okulların başarı ortalaması yüksektir. Bu müdahale bu okulların başarı düzeyini aşağı çekecektir” dedi.

Olası olumsuz sonuçları açıklayan Şimşek, şu sakıncalara vurgu yaptı:

2019 -2020 eğitim öğretim yılında ayrı bir kaos yaratacaktır. Bu okullara 1. Tercihi olarak seçen ve yerleşen öğrenciler hayal kırıklığına uğrayacaklardır.

Bakanlığın bu uygulamasının hayata geçebilmesi için okullarda ikili eğitim uygulamasına geri dönülmesi gerekiyor ki buda daha önce 2019 yılının sonuna kadar bütün okullarda tekli eğitime geçilecek diyen bakanlığın hedeflerinden geri dönmesi anlamına gelir.

Okullarda laboratuvarları, kütüphaneleri kapatmak, öğretmen odalarının küçültülmek gibi mevcut fiziki durumu daha da kötü bir hala getirmek eğitim öğretim kalitesinin azaltılmasına sebep olacaktır.

Yine derslik açığını kapatmak için son sınıfların sınıf sayısını azaltmak, bu sınıfların sınıf mevcutlarını artıracak, bu da öğrenci başarısını olumsuz etkileyecektir.

Kalabalıklaşan sınıflar eğitim öğretimin niteliğini düşürecek ve öğretmenin iş yükünü artıracaktır.

Okullara fiziki kapasitesi üzerinde öğrenci alınması; deprem, yangın gibi afet durumlarında güvenlik sorunları yaratacaktır.”

Şimşek son olarak şunları kaydetti : Sonuç olarak; Milli eğitim Bakanlığı bu sorunu çözmek istiyorsa yeni liseler açmalı veya İlçemizdeki imam hatip liselerine kayıt için baş vuranların sayısı oldukça düşük olduğundan bakanlık bu okulları nitelikli anadolu liselerine dönüştürebilir. Bizler Eğitim Sen ve Veli Dernekleri olarak doğru bulmuyoruz, bunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. (İzmir/EVRENSEL)

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