"Zonguldak'ta gemi söküm tesisi yapacağınıza 200 yıllık kömür rezervini işletin"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, geçtiğimiz ay Kilimli’de bir gemi söküm tesisinin kurulmasının planlandığını açıklamıştı. Valilik ve AKP’li belediyenin istihdam sağlanacağını iddia ettiği plana, bölge halkı ve çevre koruma dernekleri çevrede büyük bir kirlilik yaratacağı gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Söz konusu tesis için bir açıklama da TMMOB Kimya Mühendisleri Odasından geldi. İstihdam yaratacak diye çevre ve insan sağlığını etkileyecek bir tesisin kurulmasının doğru olmayacağının vurgulandığı açıklamada, İzmir Aliağa’daki gemi sökümü hatırlatıldı.

Aliağa’da yaklaşık 380 bin metrekare arazi üzerinde 22 adet gemi söküm tesisinde hurda gemi sökümü gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bu tesislerde yılda yaklaşık 900 bin ton hurda gemi sökülmekte, parçalanarak özellikle demir çelik sektörü için ham madde girdisi sağlanmaktadır. Genellikle 20 yaş ve üzeri gemilerin yapımında izolasyon maddesi olarak 'asbest' kullanıldığından asbestin sökülmesi, geçici ve nihai depolanması, hurda gemilerde faaliyet türlerine göre farklı türde atıkların, ağır metallerin, madensel yağların, poliaromatik hidrokarbonların (PAH), poliklorlü bifenillerin (PCB), tehlikeli atıkların denize, toprağa, havaya karışması tüm bu atıkların nihai bertarafı süreçlerinde çok önemli ölçüde çevre kirliliği oluşmaktadır.

Açıklamada, Evrensel Muhabiri Özer Akdemir’in haberiyle gündeme gelen, bir zamanların ünlü TV dizisinin çekildiği “Aşk Gemisi”nin (Quail Cruises) sökümü sırasında makine dairesinde biriken suyu boşaltmaya çalışan 8 işçiden Doğan Balcı ve Davut Özdemir’in zehirlenerek yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

YASA SADECE KAĞIT ÜZERİNDE

Kimya Mühendisleri Odası, Kilimli’de planlanan gemi söküm tesisleri için yaptığı açıklamada, “Tehlikeli Atıkların İthalinin Yasaklanması”na ilişkin yasanın bu türdeki tehlikeli atıkların ticaretine karşın çevre ve insan sağlığını koruma amacıyla yeterli olduğu, bu yasanın kağıt üzerinde kaldığı, düzenlemelerin ihlal edildiği vurgulandı.

"İSTİHDAM İÇİN TAŞ KÖMÜRÜ VAR"

Kimya Mühendisleri Odası, açıklamanın sonunda ise şunları vurguladı: “Tüm bu nedenlerden ve burada sıralayamadığımız başkaca farklı nedenlerden ötürü Zonguldak Kilimli sahilinde sadece istihdam sağlayacak diye çevre ve insan sağlığını çok büyük oranda etkileyecek gemi söküm tesisinin kurulması düşünülemez. 160 yıldan fazla süredir kömür üretiminin yapıldığı ve yaklaşık 200 yıllık koklaşabilir kömür rezervinin bulunduğu ilimizde, mevcut ocaklarımızın sürdürülebilir üretiminin olması sistematik yatırımların yapılması sonucunda çok daha fazla istihdam sağlanacaktır.”

BOZCAADA’DA ASBESTLİ SUDA YÜZDÜRMÜŞLERDİ

Bozcaada’nın Beylik Koyu’nda 2014’te karaya oturan ‘Mercy Cod (NIL-K)’ isimli kuru yük gemisi tüm uyarılara rağmen denizin içinde söküldü. “Asbest yok” raporu olduğu söylenen ve Bozcaada Kaymakamının öncülüğünü yaptığı bir törenle sökülen gemiden geride kalan parçalarda yapılan incelemelerde ise asbest tespit edilmişti. 1978 yapımı geminin büyük olasılıkla asbest içerdiğini ileri süren Bozcaada Forum üyeleri geminin asbest ölçümü yapılmadan ve gerekli önlemler alınmadan sökümüne karşı çıkmıştı. Forum üyelerinin ilgili yerlere verdikleri gemi sökümünün durdurulmasına dönük dilekçeler bir işe yaramazken, gemi kısa sürede sökülmüştü, yurttaşlar da bu sularda yüzmüştü. (HABER MERKEZİ)

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