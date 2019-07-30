30 Temmuz 2019 20:08
Lice’de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3’ü ağır 9 yaralı
Diyarbakır Lice'de mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. 3'ü ağır 9 işçi yaralandı.
ARŞİV | Fotoğraf: MA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 9 işçi yaralandı.
Mehmet Elma yönetiminde tarım işçilerini taşıyan minibüs, Diyarbakır-Bingöl karayolunun Abalı köyü mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 9 işçi yaralandı.
Yaralılar, Diyarbakır ve Lice'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. (Diyarbakır/AA)
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