30 Temmuz 2019 19:18

Eşini öldüren İran Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi idama mahkum edildi

Eşi Mitra Ostad'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İran Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi idama mahkum edildi.

Eşini öldüren İran Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi idama mahkum edildi

İran Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi

Fotoğraf: Tasnim Haber Ajansı / Wikimedia Commons

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    İran Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, eşi Mitra Ostad'ı öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edildi.

    İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Necefi'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini ve idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.

    İsmaili, kararla ilgili temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.

    Çok eşliliğin kanunen serbest olduğu İran’da, 67 yaşındaki Necefi, 28 Mayıs'ta ikinci eşi 35 yaşındaki Mitra Ostad'ı Tahran'ın kuzeyindeki Saadat Abad semtindeki evinde silahla vurarak öldürmüştü. Necefi, eşini öldürdüğünü itiraf etmişti.

    Eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde de bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçildi.

    Necefi, geçen yıl kız çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. (DIŞ HABERLER)

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