İnsan Hakları Derneği: Bölge’de 6 ayda 4204 hak ihlali yaşandı

İnsan Hakları Derneği (İHD), Doğu ve Güneydoğu’da son 6 ayda yaşanan hak ihlalleri raporunu açıkladı. İHD Diyarbakır şubesinde yapılan açıklamada konuşan İHD Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Bataray Saman, Bölge’de yaşanan hak ihlallerinin artarak devam ettiğine dikkat çekti.

"SAVAŞ VE ÇATIŞMA ORTAMI İNSAN HAKLARININ KULLANILMASINA ENGEL"

Bölge’deki savaş ve çatışma ortamının yaşam hakkı olmak üzere kişiye ait tüm hakların kullanılması noktasında bir engel olduğunu belirten Saman, “Bölgemizde 2019 yılının ilk 6 ayında yaşam hakkı, işkence ve kötü muamele, hapishanelerdeki ihlaller, toplanma ve gösteri hakkına yönelik yasaklar ve müdahaleler, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal haklardaki kayıplar gibi pek çok değişik ve kategorik konularda ihlaller açığa çıkmıştır”dedi. Saman, bunların yanı sıra valilikler ve kaymakamlıklar tarafından Anayasal hak olan toplantı ve gösterilerin keyfi bir şekilde yasaklanıp sınırlandırılması, askeri operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları ile bölgede yaşayan mağduriyet yaşadığını ifade etti. Türkiye’nin savaş politikalarından vazgeçip yeni demokratik bir anayasaya ihtiyaç duyduğunun yanı sıra Kürt Sorunu’nun barışçıl yollarla çözülmesinin gerektiği vurgusunu yaptı.

"232 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Açıklamanın ardından İHD Doğu ve Güneydoğu Bölge Temsilcisi Abdüsselam İnceören yaşanan hak ihlallerine ilişkin verileri açıkladı. Son 6 ayda 4204 insan hakkı ihlalinin yaşandığı raporda, silahlı çatışma, saldırı sonucu yaşamını yitirenler, cezaevlerinde ölenler ve polis, jandarma tarafından öldürülenler dahil olmak üzere toplam 176 kişi yaşamını yitirirken 66 kişi de yaralandı. Kadın, erkek, çocuk olmak üzere 17 şüpheli ölüm de yaşam hakkı ihlaliyle yer aldı raporda. Kadınların yaşam haklarına yönelik ihlaller ise şöyle; Aile içi ve toplumsal alanda şiddete uğraması sonucu 30 kadın yaşamını yitirdi. 6 kadın ise intihar sonucu yaşamını yitirirken saldırı sonucu 25 kadın da yaralandı, 8 kadın ise cinsel saldırıya uğradı. Biri intihar olmak üzere aile içi şiddet sonucu 3 çocuk yaşamını yitirirken 6 çocuk ise aile içi ve toplumsal alanda şiddete uğraması sonucu yaralandı. Aile içi ve toplumsal alanda olmak üzere 18 çocuk cinsel istismara uğradı. Gözaltında, cezaevlerinde ve bu alanlar dışında yaşanan işkence, kötü muamele ve müdahale sonucu yaralananların sayısı ise 293 iken 41’i çocuk olmak üzere toplam 1567 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si çocuk 220 kişi tutuklandı. Bunun yanı sıra 1044 ev baskını yapıldı. Cezaevlerinde sevk, görüş yasağı, tecrit, disiplin, sağlık hakkı olmak üzere 253 hak ihlali yaşandı. Açıklanan raporda düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik ise 400 hak ihlali yaşandığı belirtildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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